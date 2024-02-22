國小協調會他竟持武士刀闖入 校方打圓場、家長提告法辦

台中市一所國小驚傳家長持武士刀闖入協調會，校方事後稱「此件事情圓滿落幕」。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2024/02/22 22:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區一所國小，本月中旬發生學童衝突與排擠事端，鄭姓學童的家長質疑其子被霸凌，校方卻不處置，校方今天（22日）舉辦協調會，不料，鄭姓家長卻持武士刀闖入協調會，且敲打桌子、窗戶並辱罵與會人員，學校趕緊報案，事後校方宣稱，鄭男已經道歉，「此件事情圓滿落幕」，據指出，受到驚嚇的家長提出告訴，警方依恐嚇危害安全罪法辦。

據指出，鄭男持武士刀闖入校內怒罵的過程，讓包括學童與校方，以及學生家長大受驚嚇，教師擔心學童受傷害，趕緊叫喚學童「把門窗關上，不要打開，不要出來」，校方也在第一時間通報警方，當警力陸續馳抵，鄭男主動拋下刀子，很快被警方帶離。

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這所國小發布新聞指出，發生學童衝突之後，本月20日學校導師接獲家長電話，希望能協助處理學童衝突與排擠事件，翌日校方學務處與導師集合當日事件學童，了解事情發生過程，今天召開協調會時，鄭男因衝動而有敲打桌子、窗戶、辱罵與會人員等現象（行為），不過，校方並未提及，鄭男攜帶武士刀。

校方還強調，鄭男事後道歉，家長希望往後不再發生此類事件，此件事情圓滿落幕，至於霸凌一事，校方也說，這名家長於臉書爆料公社中，提到疑似霸凌未調查部分，家長因誤會已刪文，並撤銷霸凌檢舉，學校會持續加強班級輔導，教育宣導，親師生共同努力積極營造友善校園，保護全校師生安全。

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