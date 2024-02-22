為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國小協調會他竟持武士刀闖入 校方打圓場、家長提告法辦

台中市一所國小驚傳家長持武士刀闖入協調會，校方事後稱「此件事情圓滿落幕」。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

台中市一所國小驚傳家長持武士刀闖入協調會，校方事後稱「此件事情圓滿落幕」。（記者張瑞楨翻攝自Google街景）

2024/02/22 22:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區一所國小，本月中旬發生學童衝突與排擠事端，鄭姓學童的家長質疑其子被霸凌，校方卻不處置，校方今天（22日）舉辦協調會，不料，鄭姓家長卻持武士刀闖入協調會，且敲打桌子、窗戶並辱罵與會人員，學校趕緊報案，事後校方宣稱，鄭男已經道歉，「此件事情圓滿落幕」，據指出，受到驚嚇的家長提出告訴，警方依恐嚇危害安全罪法辦。

據指出，鄭男持武士刀闖入校內怒罵的過程，讓包括學童與校方，以及學生家長大受驚嚇，教師擔心學童受傷害，趕緊叫喚學童「把門窗關上，不要打開，不要出來」，校方也在第一時間通報警方，當警力陸續馳抵，鄭男主動拋下刀子，很快被警方帶離。

這所國小發布新聞指出，發生學童衝突之後，本月20日學校導師接獲家長電話，希望能協助處理學童衝突與排擠事件，翌日校方學務處與導師集合當日事件學童，了解事情發生過程，今天召開協調會時，鄭男因衝動而有敲打桌子、窗戶、辱罵與會人員等現象（行為），不過，校方並未提及，鄭男攜帶武士刀。

校方還強調，鄭男事後道歉，家長希望往後不再發生此類事件，此件事情圓滿落幕，至於霸凌一事，校方也說，這名家長於臉書爆料公社中，提到疑似霸凌未調查部分，家長因誤會已刪文，並撤銷霸凌檢舉，學校會持續加強班級輔導，教育宣導，親師生共同努力積極營造友善校園，保護全校師生安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
紈褲子弟染毒癮 發生行車糾紛竟當街揮武士刀
2023/11/22 16:13

紈褲子弟染毒癮 發生行車糾紛竟當街揮武士刀
2女撂人談判還亮武士刀 見警到來秒龜縮改稱「誤會啦」
2023/10/13 15:57

2女撂人談判還亮武士刀 見警到來秒龜縮改稱「誤會啦」

石材專業後盾 松益發讓首購族享尊榮
酒駕上國道被逮揮武士刀砍員警 秒被制伏上銬逮捕
2022/02/28 11:06

酒駕上國道被逮揮武士刀砍員警 秒被制伏上銬逮捕
男帶武士刀進車站被送辦 未開封、沒揮舞獲不起訴
2021/06/18 14:04

男帶武士刀進車站被送辦 未開封、沒揮舞獲不起訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播