男帶武士刀進車站被送辦 未開封、沒揮舞獲不起訴

熊男帶武士刀進入內壢車站月台引發側目。（資料照，記者許倬勛攝）

2021/06/18 14:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］39歲熊姓男子腰間佩掛武士刀、背包另藏4把刀，到內壢車站搭車前往板橋，進站時防疫天使發現異狀並通報，熊男被依妨害秩序罪送辦，由於武士刀尚未開封，5把刀經送鑑定均不符「槍砲彈藥刀械管制條例」列管刀械及要件，熊男當時也未拿出揮舞，桃園地檢署檢察官認為熊男行為不構成妨害秩序，予以不起訴，但有無違反「社會秩序維護法」，則由報告機關另為適法之處理。

熊男於去年11月14日上午11點多，腰間佩掛插在刀鞘中的武士刀，進入內壢車站月台準備搭車，引來在出入口監測乘客體溫狀況的防疫天使注意，隨即通報站員一路監看並報案，熊男發現被監看後即想出站，在大廳就被警方攔截，除了腰間總長93公分的武士刀，背包裡另有4把折疊刀、彈簧刀。

請繼續往下閱讀...

熊男辯稱，他有躁鬱症及服藥習慣，因與爸爸吵架，所以將數把刀具帶出門，武士刀沒有開封、也未揮舞；檢方傳喚站員證稱，熊男在站內除了引來其他旅客側目，沒有做出特別的舉動，熊父則說，當天兒子情緒較為高昂，帶了不該戴的刀械出門，過去都是在中庭繞一繞就回家，不曉得為何會跑出去，兒子本身無惡意，也無恐嚇公眾之意。

檢方從監視器及5把刀鑑定報告，認為熊男僅是攜帶刀具，未有任何恐嚇公眾舉動，5把刀經鑑定亦不符合列管刀械及要件，偵結予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法