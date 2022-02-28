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    首頁　>　社會

    酒駕上國道被逮揮武士刀砍員警 秒被制伏上銬逮捕

    施姓男子酒駕被攔查，竟還企圖從後車行李箱持暗藏的武士刀對員警揮砍。（國道7隊提供）

    施姓男子酒駕被攔查，竟還企圖從後車行李箱持暗藏的武士刀對員警揮砍。（國道7隊提供）

    2022/02/28 11:06

    〔記者佟振國／南投報導〕驚險一瞬間！39歲施姓男子昨晚9點多酒駕行經國道3號草屯交流道匝道，遇到實施路檢的國道7隊員警，由於酒測值達0.76，涉嫌公共危險罪，警方當場扣車並準備帶回偵辦，施男卻從車後行李箱取出暗藏的武士刀向員警揮砍，一旁警戒的小隊長陳允宜等人立即壓制，並以辣椒水將嫌犯制伏上銬逮捕，訊後依公共危險、妨害公務及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

    國道7隊名間分隊小隊長陳允宜與3名警員昨晚於國道3號草屯交流道執行路檢，發現39歲施姓男子所駕駛的轎車左右偏移，十分不穩，懷疑其酒駕，將車輛攔停，即聞到施男身上有濃濃酒味。

    員警立即對施男酒測，酒側值達0.76，已經涉犯公共危險罪，當場扣車，準備進行拖吊作業時，施男突然從車後行李箱取出暗藏的武士刀，拔刀企圖攻擊在場員警，所幸小隊長陳允宜在旁警戒，立即進壓制，警員林俊嘉也對施男噴灑辣椒水，並立即將人上銬逮捕，所幸未造成員警受傷，但過程十分驚險。

    警方表示，施男酒駕觸犯公共危險罪嫌，還企圖持武士刀朝員警揮砍，一併依妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    員警發現施男持武士刀，立即進行壓制逮捕。（國道7隊提供）

    員警發現施男持武士刀，立即進行壓制逮捕。（國道7隊提供）

    施男遭員警壓制及噴灑辣椒水，只能乖乖束手就擒。（國道7隊提供）

    施男遭員警壓制及噴灑辣椒水，只能乖乖束手就擒。（國道7隊提供）

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