小英證實各國旅客「稀釋」中客 網友神反串酸爆韓國瑜

2019-01-18 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（18）日在臉書上公布，2018年來台旅客破1100萬人次，中客減少、其他國家旅客訪台人數增加，旅客來源趨近平均，網友對此大酸高雄市長韓國瑜，「問高雄人最清楚啦，這陣子是不是整個經濟都活絡起來了」。

蔡總統昨（18）日前往台北市西門町吃午飯，在街道上看見許多外國旅客，親切地與他們合影留念，蔡透露當時「其實就是想去關心觀光」，目前在台灣的外國旅客呈現3種狀態，分別是「來台創新高」、「來源更平均」、「自由行增加」，去年更是觀光客最多的一年。

蔡英文更提到，「中國旅客稍微減少，來自歐美、日韓、新南向國家的旅客則全面增加」，在台灣採取自由行的遊客絡繹不絕，政府目前計畫「投入更多資源強化軟硬體建設」，蔡對此相當肯定，台灣觀光產業在未來會比現在更加強大。

貼文被分享至臉書社團「爆政公社」，網友反串成韓國瑜粉絲，指出「消費力有比中客高嗎？」，並表示高雄人最近「是不是」都感到經濟開始飛騰，街道上「是不是」充滿了中國遊客，又加上市府團隊找來「成群的藝人代言」，令人感受到「滿滿的希望」；此反串獲得網友讚賞，網友大笑「韓國瑜被酸爆了」。

蔡英文臉書全文

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