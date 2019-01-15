托育機構虐童檢討 議員要求設平台公告姓名

2019-01-15 22:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員張維倩日前揭露永和區私立淯薪托嬰中心的托育人員，用鍋鏟爆打幼童腳底、劇烈搖晃幼童及將幼童塞入櫃子等虐童行徑，引起社會譁然，她今（15）日在市議會緊急動議，要求比照台北市設立平台，公告違法的育兒機構與照顧員全名並列管。

張維倩指出，幼兒教育機構人員施虐未滿2歲的嬰幼兒，令社會大眾及家長痛心，市府應立即亡羊補牢，但現有評鑑制度不足以防治幼兒暴力，評鑑制度更無法真實察覺育兒機構辦理成效，應徹底檢討。

張維倩強調，照顧員在機構中，面對虐兒問題時，常礙於工作壓力無法出面檢舉，導致幼兒反覆受虐。且現有違法的照顧員並未公告而是個案公佈，無助幼兒教育安全的把關，市府應全面清查。

動議中提出三點要求，幼托機構評鑑制度應納入家長意見；虐兒問題應設立窩裡反條款；市府應設立平台，將違法的育兒機構與照顧員公告、列管，全面清查違法育兒機構、人員，避免違法照顧員造成更多幼兒受害。

  • 新北市議員張維倩要求市府比照台北市設立平台公告違法的托育機構及托育員全名。（記者何玉華攝）

    新北市議員張維倩要求市府比照台北市設立平台公告違法的托育機構及托育員全名。（記者何玉華攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/