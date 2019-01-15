托育機構虐童檢討 議員要求設平台公告姓名

2019-01-15 22:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員張維倩日前揭露永和區私立淯薪托嬰中心的托育人員，用鍋鏟爆打幼童腳底、劇烈搖晃幼童及將幼童塞入櫃子等虐童行徑，引起社會譁然，她今（15）日在市議會緊急動議，要求比照台北市設立平台，公告違法的育兒機構與照顧員全名並列管。

張維倩指出，幼兒教育機構人員施虐未滿2歲的嬰幼兒，令社會大眾及家長痛心，市府應立即亡羊補牢，但現有評鑑制度不足以防治幼兒暴力，評鑑制度更無法真實察覺育兒機構辦理成效，應徹底檢討。

張維倩強調，照顧員在機構中，面對虐兒問題時，常礙於工作壓力無法出面檢舉，導致幼兒反覆受虐。且現有違法的照顧員並未公告而是個案公佈，無助幼兒教育安全的把關，市府應全面清查。

動議中提出三點要求，幼托機構評鑑制度應納入家長意見；虐兒問題應設立窩裡反條款；市府應設立平台，將違法的育兒機構與照顧員公告、列管，全面清查違法育兒機構、人員，避免違法照顧員造成更多幼兒受害。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/