太陽花、九月風暴心情告白... 王金平新書16日出版

2019-01-10 09:14

〔記者林良昇／台北報導〕由前立法院長王金平口述，資深文字工作者李靜宜撰稿，詳細刻劃王金平心路歷程、記錄台灣記憶的新書《橋--走近王金平》，將於1月16日正式出版。即日起開放讀者預購。

王金平辦公室發布新聞稿表示，王金平前院長從民國65年進入立法院迄今已經從政43年，他的從政歷程與台灣民主發展同步前進，見證台灣政治制度從威權走向民主，社會從保守走向多元開放。王金平的人生故事，不只是台灣的歷史紀錄，更是一整代台灣人的共同記憶。

王金平透過口述，詳細描述出身高雄路竹的農村子弟，成為師大數學系畢業的高中老師、最年輕的立法委員，直到立法院長的完整過程。書中除了剖析從政的理念與堅持、逆增上緣的人生體悟，也對外界關注的太陽花學運始末、九月風暴的心情轉折做出完整的告白。更難得的是，首次談論外界較為陌生的家庭生活。

《橋--走近王金平》，由河景書房出版，作者李靜宜曾任職外交部與總統府，長期參與政策發展，並為資深文字工作者，曾翻譯過《追風箏的孩子》、《燦爛千陽》、《理查.費曼》等多部跨領域暢銷作品。本書封面與裝幀設計，由「金蝶獎」得主楊啟巽操刀，特別擺脫政治人物著作的包裝窠臼，以簡素雅致的風格呈現人文意涵，烘托本書曖曖內含光的溫暖調性。

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