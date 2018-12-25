柯文哲選舉紀錄片曝光 自爆如果選輸就...

2018-12-25 23:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今（25）日舉辦就職典禮，短短五分鐘就結束，甚是連致詞都只有幾個字，堪稱史上最短就職典禮，不過今晚柯文哲在臉書上傳選舉紀錄片「路，會一直走下去」，片長約15分44秒，細數選前到選後的心情，自爆如果選輸了就要去找工作。

柯文哲也在臉書上表示，我們會繼續努力，讓政治文化改變的刻痕可以留下，從台北市政府，台北市民，漸漸的影響全台灣。

柯文哲在臉書貼中文談到，這部紀錄片，從選前拍到選後，記錄我們努力的目標：讓清廉、勤政、正直誠信，重視財政紀律的新政治文化，可以不斷延續下去。

柯文哲說，我們隨時想著我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代，所以長期建設的藍圖就變得非常重要，不管怎麼改朝換代、人事更迭，長期發展不會受到任期的影響，可以秉持專業不斷延續，這才是成熟的民主政治。所以，重點不是這四年做了什麼，或是這八年做了什麼，重點是從此台北會做什麼，從此台灣會做什麼，要透過制度文化讓它根深蒂固。

只見紀錄片一開頭，就是1124開票日當天，柯文哲拿著便當緊盯著電視台開票畫面，喃喃自語的說，你看贏那個一千票、兩千票，是要觀眾心臟停掉是不是。

柯文哲還說，該做就做了，發現自己是所有人裡面最不緊張的。

柯文哲在影片中表示，台灣民主走到這裡，我們要對民主政治有信心，台灣價值最核心價值是民主自由，輸掉的話就是台灣民意的顯現啊，那也沒有辦法，「贏了就繼續工作，輸了就找工作」，不然怎麼辦，「我都不曉得找什麼工作」。

對於票數一度被超前，柯文哲在紀錄片中也首度吐露心聲表示，自己是蠻平靜的，輸了也沒有辦法，只是蠻可惜的，台北市一大堆建設都搞到一半，這一定整個市政會停擺。

紀錄片中還提到選前一個多月，柯文哲還在跑市政行程，提到自己一天24小時，扣掉吃飯睡覺，其他時間都在工作，上任第一天就這樣子生活，已經4年了。隨後開玩笑說「就是嗡嗡嗡」一路工作到底，「嗡嗡嗡，大家一起去做工」。

副市長彭振聲（時任北市府工務局長）、勞動局長賴香伶、產發局長林崇傑、時任都發局長林洲民也在紀錄片中現身。

其中，自爆因大巨蛋案被勸退的林洲民在紀錄片中表示，這是自己的城市，他是這個城市的資深市民，很高興參與4年的市府工作，做為台北市的長年觀察者，清楚知道這4年的台北市成就相當的高。

被問到選舉是否會緊張，柯文哲說，也不是緊不緊張，選舉輸贏不是唯一目的，選舉是一個改變政治文化的社會運動，是充滿了價值和信念的。

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