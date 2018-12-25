「感謝家人支持努力報答市民」 林右昌宣誓就職基隆市長

2018-12-25 10:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第18屆市長就職典禮今天在基隆市政府4樓禮堂登場，現場邀請各界來賓約300人觀禮，並由文化部長鄭麗君擔任主持人，監誓基隆市長林右昌宣誓就職，林右昌說，妻子吳秋英一直希望他不要再當政治人物，儘管不喜歡仍然默默承受支持，他跟太太說：「人民的支持是一份無法推卸的責任，我們要盡力報答市民，為這座城市社會國家做出一點點貢獻。」

鄭麗君說，林右昌是一位有新思維、願景理想及整合執行能力的市長，包括活化閒置空間打造全國第一座祖孫館，打造全台第一所教育創新研究實驗中心，相信在林右昌的帶領下，未來一定會在台灣的城市治理立下一個不平凡的典範，今天除了恭賀他連任，也來表達中央對基隆的全力支持，希望未來基隆成為北台灣的光榮。

林右昌說，這四年市府同仁晝伏日出、沒日沒夜的努力，基隆的改變大家可以看得見，感謝大家的支持，上一屆讓他以有史以來最高得票數當選市長，這屆又突破上屆的歷史紀錄，心裡對市民有最深的感謝，謝謝大家願意再把將未來四年交到我們手上，會秉持過去四年努力奮鬥不懈的精神，讓基隆加速改變進步。

林右昌表示，過去四年基隆擺脫長久以來的谷底，向上提升重建城市發展的信心和希望，基隆這座城市就像國家一樣，面臨非常多的挑戰及困難，前途有無比障礙，也會碰到非常多的艱辛，這是一個最具挑戰的時代，但是也是一個最具機會的年代，「我們沒有樂觀的條件及悲觀的理由，我們這一代人努力的目的，是承接前輩累積的資產與基礎，繼續向前奮進努力，希望下一代人有更好的踏板能夠邁向更幸福的未來，這也是每一代人心目中最大的期許，也是我們每天奮鬥努力不懈的原因。」

林右昌也說，過去四年做了非常多事情，市民給我們非常高的肯定，但勉勵同仁，心理都要有一個態度，就是我們永遠都做得不夠好，永遠都要更加努力，不能懈怠，我們機會是無窮的，但是挑戰也是艱鉅的，不把握這個機會之窗，我們的機會就會流失，雖然我們做了非常多的努力與貢獻，但還是有不夠快、不夠好的危機及急迫感，城市發展與建設，沒有捷徑及特效藥，只有務實一步步累積不放過任何一個小小改變的機會，我們才能把握市民給我們四年的寶貴時間，將基隆市提升到另一個層次。

林右昌強調，這是他與市府團隊的責任與挑戰，他也期許及要求局處首長從今天開始，要加倍把過去努力的成果與力氣，加倍加倍再拿出來，雖然辛苦但一定會很有成就感，「我們以後可以跟子孫說，在基隆關鍵蛻變的時刻，我們每一個人都做出了貢獻，也希望市民能繼續當市長的後盾。」

講到最後，林右昌話鋒一轉，感性地說，從政不是他從小的志願，會踏上今天這條路是機緣巧合，藉由就職典禮，要向父母家人說聲謝謝，「回想起來我很少跟家人說謝謝，幾乎印象裡是不太有，」感謝他們的無私及默默支持。

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