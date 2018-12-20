獨家》不經黨產會許可 婦聯會在解凍期爽領67萬元

2018-12-20 14:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下385億元資產，婦聯會不服提抗告，台北高等行政法院上月裁定「停止執行」處分，一度讓婦聯會財產解凍；據黨產會調查發現，婦聯會在解凍期共領走129萬元，其中有67萬元是未經許可，婦聯會逕自提領。

黨產會認定婦聯會附隨組織案，台北高等行政法院11月28日裁定停止執行處分後，案經黨產會抗告，最高行政法院在12月13日作出裁定，法官認為婦聯會權益未到不可回復的損害，廢棄北高行原裁定，婦聯會385億元財產再度凍結。

婦聯會申報資料顯示，婦聯會有高達379億元現金存款，共分成16筆，各存在土地銀行、台灣銀行、中國信託銀行3間銀行；據悉，在北高行法院裁定婦聯會解凍後，12月5日婦聯會從銀行領走第一筆6萬元，短短15天解凍期間內，共領走67萬元未經黨產會核准的費用。

對此，黨產會委員表示，在那段暫時解凍期，婦聯會總會領走了62萬元，其中有25萬元費用不是黨產會許可動支案，為婦聯會自行提領的錢。

黨產會調查後發現，婦聯會是用在加班費、買電腦，以及「勞基法」通過後，未發給員工的106年未休假獎金2萬元。

委員指出，婦聯會台北市分會也領走67萬2000元，其中一些是黨產會許可案，未許可部分被北市分會領走42萬元，包含最大一筆11萬元出租房屋的修繕費、會計師簽證費、郵電旅費及加班費、老人送餐的人事費等。

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