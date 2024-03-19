歐議會議員關切中方擅改M503航路 外交部：共同守護區域安全

歐洲議會副議長兼交通委員會副主席歐特任（Jan-Christoph Oetjen）於X發文，公開對ICAO的聯名函。（翻攝自X平台）

2024/03/19 14:16

〔記者楊堯茹／台北報導〕歐洲議會副議長兼交通委員會副主席歐特任（Jan-Christoph Oetjen）等28位跨黨派歐洲議會議員於13日聯名致函國際民航組織（ICAO），就中國片面改變M503航路表達關切。對此，外交部表達誠摯感謝，並強調，將持續深化與歐洲議會合作，共同守護區域安全與繁榮。

這封聯名函致給國際民航組織（ICAO）理事會主席（Salvatore Sciacchitano）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），以及歐盟執委會運輸執委阿迪娜瓦倫（Adina Vălean）。

請繼續往下閱讀...

根據歐特任於X平台發文，聯名函指出，中國刻意在台灣完成民主選舉後，片面宣布取消M503航路飛行偏置，以及擅自啟用W122及W123兩航路由西向東飛行，且無具體證據證明出於任何交通上的需求，顯示中國出自政治動機，不僅危及台灣及區域的穩定與安全，同時增加金馬地區航管複雜度及升高事故發生的可能性，引發歐洲議會議員對航空基礎設施被用作地緣政治壓迫工具的擔憂。

該函也指，中國未依ICAO規定事先與台灣協調，否定我國參與ICAO的權利，也損及全球航空安全，因此籲請ICAO密切注意相關發展，並要求各方遵守既有規定，遵守透明、合作及尊重民航管理的國際規範至為重要。

外交部發布新聞稿表達誠摯感謝，並指出，本次參與聯名函的歐洲議會議員橫跨人民黨團（EPP）、復興歐洲黨團（Renew Europe）、保守黨團（ECR）以及綠黨黨團（Greens/EFA）等4大主流黨團議員，顯示歐洲議會持續關切中國片面改變現狀的舉措，以及對支持台海和平穩定的高度共識。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的一分子，將持續深化與歐洲議會等理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法