魏明谷下一步：留在彰化幫人輔選

2018-12-20 11:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長魏明谷連任未成，即將在25日卸任，許多縣民都關心魏明谷未來動向；魏明谷今天表示，將當政治志工、社會志工，助人為快樂之本，人生以服務為目的；他不會參選立委，會幫人輔選，以回報人情；至於4年後會不會再選縣長，他坦言，現在言之過早！

魏明谷今天來到彰化縣警局，頒獎表揚社區治安專案競賽的獲獎社區時，接受媒體採訪時做出以上回應。

魏明谷指出，卸下縣長一職後，將會先潛沉一段時間，調整生活的步伐，最重要的還是2020年的總統、立委大選，要整合支持者，以及結合黨內同志團結在一起以重拾信心，所以，他還是會留在彰化，繼續為縣民服務，為這塊土地打拚。

由於各界都很關心魏明谷未來動向，對此，魏明谷表示，他不會參加這次的立委補選，也不會投入2020年的立委選舉，因為，彰化每個區域都有人要選，成功不必在我，他會幫人家輔選，還人家的人情。

至於，4年後會不會再選縣長？對此，他坦言，現在「言之過早」，選舉變動因素很大，而且現在是資訊發達年代，最重要的是努力把事情做好，其它的就不要想太多，以後的事情，再來看看整個局勢變化。

魏明谷強調，卸任之後會當政治志工與社會志工，因為他的信念就是，助人為快樂之本，人生以服務為目的！

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