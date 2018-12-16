何志偉為「髒髒包」向柯P道歉 吳思瑤緩頰：過去讓它過去

2018-12-16 11:11

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，藍綠白三方各自提名參選人，「白綠合作」形同破局，不過民進黨立委參選人何志偉則強調與台北市長柯文哲是「好朋友」，柯反酸「好到會說是髒髒包？」，何後來致歉「不好意思，讓你不舒服」。

民進黨立委吳思瑤今緩頰，何已道歉，且發言是基於監督市政職責，「過去讓它過去」；談到何參選，她更肯定何「已經比其他人做足更多準備」。

北市府顧問蔡壁如、北市觀傳局長陳思宇、立法委員吳思瑤、北市體育局長李再立今天上午共同出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」開跑前活動。

吳思瑤受訪表示，她是北投代言人，之前也曾參加這個活動，一直在推廣當地的好山、好水及好文化。

媒體詢問吳思瑤，作為立委前輩，如何建議要選立委的陳思宇？吳笑說，「思宇不需要思瑤姊姊給建議啦」，她家學淵源，她的父親建銘大哥非常資深，甚至是自己的前輩，可以給她親身指導，遠遠比自己更多。

至於是否會替何志偉抱屈被外界貼上「政二代」標籤？吳說，他是年輕世代從政，也是資深議員，重要的是看他的表現，他在士林區經營非常久，對大同區也不陌生，他準備這一席，「已經比其他人做足更多準備」，希望社會各界看到參選者的投入，對基層的經營，最重要是他對選區各項發展建設，都有完整規劃，「相信何不會輸給其他競爭者」。

如何看待柯文哲與何志偉的「髒髒包」糾葛？吳思瑤說，過去基於政策立場不同，或議員監督市政，有些發言也是基於職責所在，市長應當可以提到何後續的發言及致歉，「過去的事情就讓它過去」，重要的是希望政策上的攜手合作，選舉上大家正向競爭，示範正向的選民文化。

至於是否感覺「回不去」？吳笑說，「這不是連續劇」，最重要是大家往前走，何已誠懇道歉說明，自己不是當事人，難以評論，希望充分化解，也盼市長能理解何當初說這句話的心境。

媒體詢問，是否擔心與代表「柯家軍」的陳思宇同台，吳說，這裡是北投，「這是思瑤姊姊的主場，今天的主題是馬拉松，不是選舉」。

談到與陳思宇、蔡壁如互動都不錯，吳說，擔任立委3年多了，期間都在居中扮演中央與地方溝通橋樑，都不會因為選舉改變，所以跟市長室同仁合作非常多，尤其陳建銘是非常資深的前輩，總不能因為現在各自提名，而互相不搭理，當作陌生人，「這不是吳思瑤的風格」；吳也強調，跟蔡壁如的談話都是聊政策，彼此交換意見。

至於媒體詢問，傳聞柯文哲2020派「學姊」黃瀞瑩與吳思瑤爭立委？吳說，未來事未來再說，每天都要努力，把選民需求當第一，不管白綠能不能合作，自己就是經營基層，況且國民黨也磨刀霍霍，非常多人要爭取，總之作為一個現任立委，都是要迎接各方挑戰，每天加倍努力就是了。

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