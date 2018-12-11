吳寶春聲明惹議 大提琴家張正傑曝：一直都不喜歡他的做法...

2018-12-11 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師傅吳寶春，昨在官方臉書發表「兩岸一家親，支持九二共識」聲明，指「身為中國人，是我的驕傲」，引發台灣輿論抨擊。知名的大提琴演奏家張正傑今天表示，吳寶春的行為「完完全全是商業」，更稱自己一直都不喜歡他的做法，「他更紅了，因此麵包也變貴了」。

張正傑在個人臉書指出，2013年，吳寶春念EMBA的事情，在媒體上吵得沸沸揚揚，「我當時就說，如果吳寶春不唸EMBA該多好？一個達人，是以自己的技術、能力來讓世人讚賞，絕對不需要再加上一個學位」，張正傑說，若吳寶春當初能堅持下去，可以告訴年輕人：「只要做好一件事，不需要任何學位、抬頭，還是可以發光發熱的」。

然而，張正傑感嘆，當時吳寶春卻藉由這個議題在媒體上大操作，「不但傷害了台灣的大學，也給達人們一個不好的示範！結果呢？他更紅了，因此麵包也變貴了」。

如今，吳寶春再度引起台灣社會議論，張正傑表示，「坦白說我沒有買過他的麵包」，張正傑強調：「對我而言，CP值是很重要的！相信自己的味覺才是最重要的，至於那些什麼世界冠軍？排多久的隊？不會讓味道更好的！」

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