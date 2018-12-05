賴峰偉小內閣名單出爐 民政處長成萬貫

2018-12-05 20:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長當選人賴峰偉11月25日宣布許智富為副縣長，今天再宣布新一波人事，共21人，其中最令外界驚訝的是，尋求連任失利的議員成萬貫接任民政處長、退休中屯國小校長謝國村接任教育處長、金門旅遊處長陳美齡回鍋澎湖旅遊處長。

新任局處長名單有10位，除了成萬貫、謝國村及陳美齡，文化局長鄭嘉薇接任財政處長、旅遊處長洪慶鷲接任工務處長、參議洪棟霖接任行政處長、簡任秘書蕭靜蓉接任衛生局長、參議蔡有忠接任環保局長、文化局副局長王國裕升任局長、農漁局副局長陳晶卉升任局長。

賴峰偉說，新加入縣府團隊新成員有成萬貫、陳美齡、謝國村3人。成萬貫歷任1屆湖西鄉民代表，2屆代表會主席，2屆縣議會議員，掌管民政局業務。旅遊處長陳美齡原就是澎湖縣旅遊處長，後來獲得金門縣府網羅借將，現在要返澎服務。教育處長謝國村，省立台南師範學院碩士，服務杏壇近30年，今年2月從中屯國小校長任內退休，曾任花嶼、雙湖、風櫃、中屯等國小校長。

其餘職務調整包括：建設處副處長林文藻接任農漁局副局長；工務處長蔡淇賢接任建設處副處長；民政處長許啟川、衛生局長陳淑娟接任簡任秘書；財政處長楊書舜、環保局長馬金足接任參議；薦任秘書陳賜豐接任民政處副處長；民政處副處長陳泰銘接任薦任秘書；王鏘魁接任文化局副局長；洪疇雲、薛蘢富接任工策會正副總幹事。

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