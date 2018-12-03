「新年妝點」百花綻放 台南市議員率工務局會勘

2018-12-03 22:15

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市政府每年農曆春節都會在各大公園布置「新年妝點」，讓許多公園有不同的面貌，今年永康公園首度成為會場之一，國民黨市議員林燕祝今會同工務局前往會勘，並希望相關單位針對公園環境及景觀一併修繕，提供民眾健身賞景的好去處。

「新年妝點」前身為知名的台南百花祭，但因不少環團認為百花祭屬一次性活動，所種植花卉的土壤對公園本身也是種傷害，因此一度停辦百花祭，改種植長年性植栽樹種為主，並以公園為主體，帶動地區發展。

林燕祝表示，永康公園保留其自然小山坡的地形，許多民眾假日都愛到公園內健走，但長年下來公園內許多設施都已損壞，包括門面整修、導覽標示、清潔維護及交通門禁管理也都須逐一檢視修繕。

工務局表示，新年妝點今年移師到永康公園及南瀛綠都心舉辦，將在農曆新年期間登場，展期約為1個月，預計投入約950萬元經費，除妝點公園外，也會一併整修公園內需改善的設施裝備，提供完善的休閒環境。

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