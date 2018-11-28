代理黨主席 林右昌：世代交替非重點 互相補位不是卡位

2018-11-28 15:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文因九合一選舉大敗辭去民進黨主席，民進黨中常會今推舉中常委、基隆市長林右昌擔任代理黨主席。林右昌出席會後記者會表示，民進黨唯有反躬自省，才有進步空間，要徹底反省，「重點不在世代交替，必須深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔共同面對。互相補位，不是互相卡位。」

立院民進黨團總召柯建銘會中提出林右昌任代理黨主席人選，獲中常委一致同意。林右昌會後表示，感謝中常委推舉，在這艱困時刻，黨需要他，他勇敢承擔。民進黨敗選給他們很大反省空間和機會，民進黨唯有反躬自省才有進步空間。要徹底反省，重點不在世代交替，不是重點，必須深切檢討哪裡做錯了或做壞了，一起承擔共同面對，互相補位不是互相卡位。

林右昌說，地方選舉挫敗，民進黨仍然是執政黨，對社會有很大責任，大家都在看民進黨是不是成熟和負責任政黨，我們有責任盡快安定社會和民心，在執政上進行改進，最短時間調整府院黨腳步，呼籲從政同志和黨務主管幹部，在這艱困時刻要團結一致，安撫並鼓舞支持者，不可失了意志和志氣

林右昌表示，擔任代理黨主席職務，他有2個任務，一個是儘快進行黨主席補選作業，另外就是台中市、台北市的2席立委補選提名作業。因此黨中央今天也成立提名協調小組，他會在代理的這段時間，把職務做好。

民進黨發言人鄭運鵬會後表示，今天中常會討論蔡英文請辭案，代理會議的主席柯建銘在會中提出林右昌為代理人選，獲得常委一致同意。此外，有關黨主席補選事宜，中常會請幕僚單位下週提出期程規劃。

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