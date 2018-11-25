時力廖郁賢當選議員 在雲林建立第1個灘頭堡

廖郁賢（左）當選雲林縣縣議員，為時代力量在雲林建立第一個灘頭堡。（記者詹士弘攝）

2018-11-25 15:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕「雲林太美了，是值得一輩子為她當一次傻瓜的地方。」28歲的時代力量廖郁賢，放棄每月17萬元的高薪合約，去年回到故鄉雲林蹲點，抱著選上是意外的心情，上街爭取民眾支持，連續8個月沒休息1天，結果跌破所有人的眼鏡當選雲林縣議員，為時力在雲林建立第一個灘頭堡。

「政治是志業，不是用來賺錢的。」廖郁賢表示，她參太陽花學運時，發現雲林非常的好，但需要更多人付出努力，所以雖已在澳門找到月薪17萬元的薪水，而且一簽就是7年，但為了讓回家的路能更容易一點，她放棄高薪，買機票回雲林打拚，「淋雨會感冒，可是還是會想淋一次。」她表示，青春只有一次，現在不做，將來會後悔。

出身菜農之家，家境清寒的廖郁賢，家人對她的選擇完全支持，因為社會需要更多的人來服務；她一下飛機，母親就告訴她，回雲林參政，一定會後悔；登記參選議員時，她的財產申請是零，還負債10萬元。

「大家要我預估得票數，我說只能說要觀落陰。」廖郁賢說，時代力量第一次在雲林參選議員，沒有基本盤，沒有公雞、母雞，根本算不到票數，時力在雲林完全沒有知名度，招牌一點都不管用。

但她堅信雲林是有情感的地方，所以她把政治當生活來經營，穿起時力的背心，「骨力」的勤跑基層，8個月沒1天休息，但她抱著落選是正常，選上是意外，做好該做的事，選不上是就拿了一張深耕地方的門票，繼續在雲林為民服務；前天拜票發生車禍撞到腦震盪，直到今天凌晨還嘔吐不止。

「全世界都人都說我選不上，沒有人認識妳怎麼選得上。」但廖郁賢心如明鏡，她深信雲林人很善良，會愛妳的孩子，最後她抱著相信雲林這塊土地，一定會選上，一定要選上，因為選上才能做事情。

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