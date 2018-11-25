林智堅謝票：即刻重返工作崗位

新竹市長林智堅上午起開始謝票行程。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-25 13:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天早上林智堅開始謝票行程，行前表示非常感謝新竹市民給予的肯定，得票數從2014年7萬6千票成長到10萬7千票，大幅成長3萬票，看出市民對於過去4年「市民第一、建設優先」的施政方向給予支持，他會本著初衷，下一個4年繼續大刀闊斧的加速改造這個城市，新竹市民值得更好的建設，他與團隊即刻就會捲起袖子，持續推動市政工作。

至於民進黨提名議員席次的選舉結果不如預期，他說對此沒有任何理由，但將持續號召青年朋友加入公共事務的工作，一次的挫敗不是代表永遠的選舉結果，今後應該要檢討、傾聽民意，他相信在未來，民進黨還是有很多機會獲得民意的認同。

當被問到回市府後最想做的事，林智堅說他非常想去看工程，因為已有2、3個禮拜沒有向往常一樣巡視工程進度，未來會持續大車站計畫、輕軌、棒球場、新校園運動等等，2050的城市願景計畫，將在4年間逐步展開，盼帶領這座城市進入下個50年、100年。

他也坦白昨晚受到大環境選情影響，心情沈重，很晚才入睡，雖然勝選但心裡卻沒有太多喜悅，他說，人民對市府有很高的期待，他也會調整腳步，相信未來大家會繼續肯定這個會做事、肯做事的市政團隊。

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