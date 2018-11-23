不辦選前之夜 陳永和競選台南市長卻為他站台...

無黨籍市長候選人陳永和（右）參加無黨籍市議員候選人許又仁的選前之夜，與鄉親搏感情。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-23 21:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，不舉辦大型造勢活動，今天晚上卻專程參加無黨籍台南市議員候選人許又仁的選前之夜，為他站台助講，拉抬選情，也再度宣揚自己的理念，誓言守護這片土地。

教育界出身的許又仁角逐第11選區的市議員，今晚在歸仁區仁壽宮廣場舉辦投票前的最後造勢活動，現場座無虛席，搖旗吶喊，氣氛熱烈。

現為龍崎區牛埔里長的陳永和擔任造勢晚會的神秘嘉賓，致詞時表示，中央要在當地設置事業廢棄物掩埋場，家園恐被污染，他堅決反對，不得已參選市長，對抗不合理的政策。

陳永和說，自己開著宣傳車走遍台南市，瞭解地方需求，他提出了交通、治水、托幼…等政策，也要請監察院調查市政府增加房屋、土地稅是否違法，全力究辦。

陳永和也為許又仁抱屈，他因抗爭掩埋場，也吃上官司，但毫無怨悔，這份守護土地的精神，值得鄉親支持，一定要力挺，栽培當選。

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