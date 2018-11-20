接軌聯合國SDGs 外交部廣邀46國人才來台培訓

國合會副秘書長李栢浡出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

2018-11-20 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部為呼應聯合國永續發展目標（SDGs），委託國合會（ICDF）辦理「國際人力資源培訓研習計畫」。國合會副秘書長李栢浡今天說，此人力計畫跨越邦交國，涵蓋雙邊國家與國際組織人員，國合會於2019年規劃17班次，預計邀請來自全球46國、約375名友邦及友好國家人才來台參訓。

外交部長年委託國合會辦理人力培訓研習計畫，國經司長葉非比今天出席外交部例會表示，此行之有年的計畫不斷進化，為了落實新南向政策及接軌聯合國SDGs，明年度預計專門為東協及南亞國家開設「青年創意發展」及「運用科技提升農業抗逆境能力」兩主題研習班，預計培訓45名專業人才，期待能協助我與新南向夥伴國家深化合作關係。

另外，在接軌聯合國SDGs部分，國合會針對「消除飢餓，確保糧食安全」、「確保健康生活及促進各年齡層福祉」、「建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業」、「減少國內與國家間的不平等」及「強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係目標」等5項SDGs目標，辦理15個研習班，主題包括循環農業、預防醫學、韌性城市、貿易便捷化與大數據應用等。

李栢浡接著說明，明年度的17個班次，375位學員來自46個國家，涵蓋雙邊國家和國際組織，國家包括教廷以外的16個友邦，無邦交國家則例如歐洲的匈牙利、拉丁美洲的巴西、阿根廷和智利等，「這是跨越邦交國的計畫」。

根據外交部資料，來台參訓學員包括政府官員、學者專家、企業家與工商協會領袖。外交部表示，研習班主題多元，運用台灣發展經驗和優勢，協助國際能力建構，盼有效提升人力素質、促進國際交流，彰顯我積極參與國際合作的正面形象。