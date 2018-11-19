發放疑似黑函文宣？楊文科陣營再批徐欣瑩陣營

2018-11-19 18:49

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天舉辦記者會，批評民國黨候選人徐欣瑩陣營昨晚僱用工讀生在新豐鄉發放疑似黑函的文宣；林姓工讀生的父親也出面質疑，徐陣營人手那麼多，為什麼花500元叫2個未成年的學生去發？

徐欣瑩下午親自在寶山鄉公辦政見會上回應，認為楊陣營這個記者會又是一次抹黑栽贓，這份文宣不是她陣營所發出，且在她看來，感覺也不是什麼負面文宣，每件事都是真實描述，例如「楊文科圖利廠商遭監察院彈劾」，這個有監察院資料，然後「記過兩次」，這個也是懲戒議決書，全部是引用公文，哪裡有負面？

楊文科陣營表示，18日晚間8點多在新豐鄉新市路有未成年工讀生發放疑似黑函的攻擊性文宣，楊文科的許姓秘書發現後報警，工讀生說文宣是徐欣瑩競選服務處幹部拿500元叫他們發的。

其中，林姓工讀生的家長在記者會中說，他對徐欣瑩競選幹部的作法很生氣，氣的就是說：「你自己的人為什麼不去發，為什麼要把這兩個未成年的小朋友抓進來，任何一個家長都會感到很害怕，萬一出事了，誰要幫我2個小孩子來擔？」

徐欣瑩說，每個人有言論自由，但希望對手陣營不要隨便栽贓抹黑，她無意對這份文宣說什麼，但是因為對手栽贓抹黑她，她就拿出來給大家一起公論。至於文宣發放爭議，她也直接回應：「如果你希望我的競選團隊幫你發放，你明白講，我們就麻煩團隊幫你發，好不好？」