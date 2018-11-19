再聲援傅榆台獨說 林飛帆：拆毀金馬舞台的是中共！

紀錄片《我們的青春，在台灣》導演傅榆（左）得獎感言受到網友一片讚賞。（資料照）

2018-11-19 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕金馬獎在紀錄片導演傅榆一席「台獨論」後，有聲音認為傅榆毀掉金馬獎。在英國念書的太陽花學運領袖林飛帆今天再度發文力挺傅榆，強調「拆毀金馬舞台，關起這個影視藝術殿堂之門的，不是傅榆；而是，對創作畫出『政治紅線』的中共和那些應和中共的人。」

林飛帆昨天在臉書聲援傅榆，強調「屈辱過後，你仍要面對打壓。」今天再發文表示，若傅榆一段素樸的得獎感言就能毀了金馬，那金馬這些年來奠定的基礎不會太脆弱嗎？

林強調，金馬之所以是觀眾和演藝工作者嚮往的舞台，正是因為像傅榆的作品，真切回答一個深層的政治、社會問題的創作，仍不至於被消失或屏蔽，且能被公平、正面的看待、評價，這個舞台是因為各種創作都有機會發光發熱，才能得到大家敬重和嚮往。

林認為，「政治自由」捍衛了各種創作空間和藝術自由，說政治不要介入藝術，是要告訴那些當權者，那些懷著帝國與威權心態又缺乏自信的統治者，不要在藝術創作裡畫出紅線，而不是去限縮藝術家的創作、關懷和闡述各種觀察的自由。

他直言，「今天拆毀金馬舞台，關起這個影視藝術殿堂之門的，不是傅榆；而是，對創作畫出『政治紅線』的中共和那些應和中共的人。如果金馬的舞台只是一個一言堂，那不僅一點都不藝術，反倒只會淪為一群穿著各種名牌、光鮮亮麗的人們，替壓迫者的思想造勢的政治舞台。」