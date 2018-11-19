「有你所以不孤單！」單親媽一封信 讓林智堅感動

2018-11-19 11:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅直播意外掀起抱橘熱，隨選情加溫不斷發酵，競選總部的橘子山越來越高，各種溫馨小禮不斷湧入，甚至到外縣市都還有「橘友」現身；而其中1封來自單親媽媽的信，暖心指數破表，讓林智堅團隊士氣大增。

林智堅近來衝衝衝拜票，趕場途中，突然有位媽媽抱著小朋友遞上一封手作信，內容寫道「我是一個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」感人內容讓林智堅直呼非常感動，過去4年的努力被市民肯定，眼淚都快要掉下來。

林智堅暖心表示，他會繼續努力打造適合孩子成長的兒童城市，讓所有爸媽都不孤單，「你有我們這個團隊，我們會一起支持大家！」展現林智堅親和、溫柔的暖男力。

「希望大家都不孤單，我們是一個幸福的城市！」林智堅感謝新竹市的爸媽長期以來對教育的支持，這幾年他感受到老師、校長、家長會在教育上的用心，市府團隊在教育上也投入許多經費，佔總預算將近4成，不僅推行新校園運動，還要幫國中小教室裝冷氣，希望所有家長放心，孩子交給他，他與團隊會全力照顧。

除了這封暖心書信之外，林智堅還收到許多市民的支持小禮，包括潤喉糖、林智堅666支持板板、手搖旗改造環保提袋、橘子造型氣球帽、橘子造型包子等，連到台北都有粉絲鎖定直播，抓準時間送上超大顆的改裝橘子，掀起一波粉絲創意比賽。

一名5歲小妹妹先送上橘子，隔幾天又送上橘子「氣」水，要給市長集「氣」；更有華德福的學生以蟬殼、小米篩、小紅春聯製成「蟬連成功」裝飾品，讓林智堅團隊大呼新竹市民創意滿分，送禮還兼顧環保，「揪甘心 」！

傳統打選戰，常是候選人絞盡腦汁推出實用小物，盼抓住選民的心，但這波橘子熱，卻意外出現眾「橘友」，以創意、諧音等巧思，正面相挺林智堅，不僅顯示林智堅市長的政績有目共睹，也呼應林智堅「三不一要」的正向理念，選舉不只是無聊的政治口水，也能是市民也能一同參與、發聲、表態的「快樂選舉」。