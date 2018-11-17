解決年輕人北漂 蘇煥智：打造南方數位智慧新都

無黨籍台南市長候選人蘇煥智與歌手邱芸子在台上合唱。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-17 22:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕無黨籍台南市長候選人蘇煥智今晚在永康舉辦超級週末造勢大會，邀請歌手方阡翊、邱芸子…等演出助陣，他再度闡述自己所提的「振興經濟六支箭」政見，年輕人都找得到工作，解決「北漂」的問題，也讓原有的傳統產業升級，打造南方數位智慧新都。

蘇煥智也上台與方阡翊、邱芸子等合唱「思慕的人」、「媽媽請妳也保重」…，展現好歌喉，也為造勢活動帶來輕鬆的氣氛。

蘇煥智的大永康造勢晚會，在文化路衛生所前舉行，以類似演唱會的形式，取代政治人物助講的嚴肅場面，歌手輪番上陣獻藝，支持者台下搖旗吶喊，氣氛熱絡。

陪同蘇煥智上台的還有新大同草根民主連線市議員候選人，包含永康區的王泰富、第五選區的高忠義，以及中西、北區的陳志峰等3位，聯合造勢。

3名市議員候選人陸續發表政見，王泰富強調追討房屋稅，陳志峰提出上網免費，減輕電信帳單負擔，高忠義則推崇蘇煥智的能力，籲請鄉親相挺。

蘇煥智提出了推動數位智慧軟體產業、溪北築巢引鳳計畫、新豐科技廊帶，以及在漁光島重建熱蘭遮城與大員市鎮，發展國際觀光，還有結合安平港與台南機場，成立海空聯運自由經濟區等政見，他有信心能夠翻轉台南。

蘇煥智也提到新大同社會營造計畫、振興歷史文化古都等政見，還有河川治理、改善水患的對策，甚至透過創新性區段徵收的方式，以利永康闢建滯洪池。

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