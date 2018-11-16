台南政見會》反擊大創案 黃偉哲：無法接受惡意抹黑攻擊

2018-11-16 20:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長選舉第二場公辦政見會今晚登場，民進黨市長候選人黃偉哲第4位發言，他一開始表示，「有人說把政治留在台北，我無法認同」，政治不屬任何政黨或家族，政治是人民與政府共創雙贏的平台，但有人心在台北，卻看輕台南。

黃偉哲提及自己跟農業的淵源，還有產業、治水、交通以及青年政策，著重在此四大領域，強調這是城市發展的重要關鍵，也提出政治是專業的說法，堅持用政策與理念來打動市民，反對有人提出的「把政治留給台北」的說法。現場更全面反擊有心人士捏造大創案，對他長期霸凌，他認為，利用這件假案進行假爆料和抹黑者，會受到良心的譴責。

黃偉哲指出，大創是一個假案，葉姓詐欺通緝犯將到處借貸的欠款，說成是所謂的賄款，而有心人士為了選舉，竟然和通緝犯合作，以假消息開記者會，發布假新聞，做成假文宣，更在社群媒體上大量散播。黃偉哲強調，很少人能躲過法律制裁，更少人能躲過輿論的監督，但沒有人能躲過良心譴責及因果報應，相信那些爆假料，隨意抹黑別人的人也不例外，有心人士毫無證據的無端指控，是不負責任的作法。

黃偉哲強調，自己跟所有台南人一樣善良老實，台南的選舉文化，更是台灣民主的模範，當對手還停留在百日前的抹黑時，他已經提出很多政見，以真材實料回應別人的假消息攻擊。他說，自己已經準備好了，也相信市民的眼睛是雪亮的，大家要攻擊抹黑別人的人來當市長，還是提出具體正面建設的市長，相信市民會做出正確的選擇。

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