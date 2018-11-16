詹雅雯22日將站台獻唱 蘇貞昌籲民眾到場加油打氣

2018-11-16 08:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕金曲歌后詹雅雯日前替民進黨高雄市長候選人陳其邁站台獻唱，遭國民黨高雄市長候選人韓國瑜粉絲網路霸凌謾罵，而22日詹雅雯將出席民進黨新北市長候選人蘇貞昌的造勢晚會，蘇貞昌今天表示，一個台灣女孩子出外打拚30年，只有唱歌和表演，卻被遭蹋、侮辱，他看了很不捨，希望22日當天大家一起到場為她加油。

蘇貞昌今天上午至板橋區石雕公園和農村公園向市民問好，受到民眾熱烈歡迎，有人說：「我們全家都會投票給你。」也有人稱讚說：「你本人卡少年喔！」還有熱情的阿伯獻上一記擁抱，高喊「衝衝衝」，蘇貞昌則拜託民眾下週六一定要出門投票，讓他順利當選新北市長，為民眾做事。

談到近來歌手詹雅聞遭網路霸凌事件，蘇貞昌說，詹雅雯昨天在淡水為新北市議員候選人呂孫福的造勢晚會獻唱站台，「目屎流，我實在看了就無甘」，一個台灣女孩子，出身勞工家庭，出外打拚30年，就只有唱歌和表演，沒有分黨派，也沒有分你是什麼人，只要沒犯法就幫你站台，只要想為台灣打拚，詹雅雯就給予祝福，這樣也被糟蹋、侮辱，他看了很不捨。

蘇貞昌表示，詹雅雯「揪甘心」，將在22日選前倒數第2天的星期四晚上，至新北市新莊區運動公園的陽光草坪獻唱，拜託大家到場幫她加油，他也特別感謝詹雅雯站台力挺。

  • 民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區公園拜票，向市民問好。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區公園拜票，向市民問好。（記者賴筱桐攝）

  • 日前替民進黨高雄市長候選人陳其邁站台獻唱的金曲歌后詹雅雯遭網路霸凌，22日詹雅雯將出席民進黨新北市長候選人蘇貞昌的造勢晚會，蘇貞昌今天呼籲民眾，一起到場為她加油。（記者賴筱桐攝）

    日前替民進黨高雄市長候選人陳其邁站台獻唱的金曲歌后詹雅雯遭網路霸凌，22日詹雅雯將出席民進黨新北市長候選人蘇貞昌的造勢晚會，蘇貞昌今天呼籲民眾，一起到場為她加油。（記者賴筱桐攝）