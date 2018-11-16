詹雅雯22日將站台獻唱 蘇貞昌籲民眾到場加油打氣

2018-11-16 08:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕金曲歌后詹雅雯日前替民進黨高雄市長候選人陳其邁站台獻唱，遭國民黨高雄市長候選人韓國瑜粉絲網路霸凌謾罵，而22日詹雅雯將出席民進黨新北市長候選人蘇貞昌的造勢晚會，蘇貞昌今天表示，一個台灣女孩子出外打拚30年，只有唱歌和表演，卻被遭蹋、侮辱，他看了很不捨，希望22日當天大家一起到場為她加油。

蘇貞昌今天上午至板橋區石雕公園和農村公園向市民問好，受到民眾熱烈歡迎，有人說：「我們全家都會投票給你。」也有人稱讚說：「你本人卡少年喔！」還有熱情的阿伯獻上一記擁抱，高喊「衝衝衝」，蘇貞昌則拜託民眾下週六一定要出門投票，讓他順利當選新北市長，為民眾做事。

談到近來歌手詹雅聞遭網路霸凌事件，蘇貞昌說，詹雅雯昨天在淡水為新北市議員候選人呂孫福的造勢晚會獻唱站台，「目屎流，我實在看了就無甘」，一個台灣女孩子，出身勞工家庭，出外打拚30年，就只有唱歌和表演，沒有分黨派，也沒有分你是什麼人，只要沒犯法就幫你站台，只要想為台灣打拚，詹雅雯就給予祝福，這樣也被糟蹋、侮辱，他看了很不捨。

蘇貞昌表示，詹雅雯「揪甘心」，將在22日選前倒數第2天的星期四晚上，至新北市新莊區運動公園的陽光草坪獻唱，拜託大家到場幫她加油，他也特別感謝詹雅雯站台力挺。