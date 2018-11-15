籲珍惜台灣的選民團結 蔡英文：一起贏下民主價值保衛戰！

總統蔡英文15日晚間在臉書發文，呼籲珍惜台灣的選民，大家團結起來，一起把民主價值的保衛戰贏下來！（圖擷取自蔡英文臉書）

2018-11-15 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰倒數9天，身兼民進黨主席的總統蔡英文今（15日）深夜在臉書感性發文，呼籲珍惜台灣的選民，讓大家團結起來，一起把民主價值的保衛戰贏下來！

「距離選戰，只剩9天。在這裡，我想跟所有支持台灣價值、改革理念，也曾在過去選舉一起並肩打拚過的好朋友們說幾句話。」蔡英文表示，大家曾經團結在共同的價值下，勇往直前、創造歷史，「我說的不只是政黨輪替、全面執政，也包括讓深化的民主和改革理念，成為新的台灣價值。」

小英表示，她不會否認在執政後，大家經常爭辯彼此間的差異，對改革的速度跟幅度也有不同看法，但有時候卻忘記，大家其實是有著共同的目標。「就在這個時候，我們的對手正想盡辦法，並在對岸龐大力量的推波助瀾之下，要把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路。」

小英指出，若讓他們得逞了，那大家引以為傲的民主就會有破口、努力爭取而來的自由將要倒退、引以為傲的台灣價值也將面臨挑戰，因此，24日的這場選戰，已不僅攸關地方治理的品質，也攸關民主價值的保衛，更重要的是，「它不是統獨之戰，但卻是一場民主價值的保衛戰」。

小英說，面對和我們方向完全相反的對手，我們彼此的差異顯得微不足道，「如果我們陷入爭執，讓對手有機可乘，而台灣將被他們改變前進的方向，我們所有的努力，就變成白費」，因此，她要呼籲所有追求進步價值、堅定捍衛本土理念的朋友，不論你屬於哪一個政黨或團體，現在就是我們再一次攜手合作守護台灣的時候。

小英強調，要讓台灣繼續走在正確的道路上，只有一個方法，就是放下歧見，攜手合作，呼籲珍惜台灣的選民，讓大家團結起來，一起把民主價值的保衛戰贏下來！