要抓大人手上選票 竹縣長候選人想先「捕獲」小孩心

2018-11-11 22:18

［記者黃美珠／竹縣報導］今天是選前倒數第2個週日，新竹縣4個縣長候選人，除無黨籍葉芳棟今天連跑2個市場拜票，或搭葉姓宗親候選人成立競選總部的「便車」，也去爭取宗親認同外，其他國、民、民國黨的楊文科、鄭朝方、以及徐欣瑩都不約而同選擇用辦親子活動，透過「逮捕」小朋友的心，去緊抓住家長手上那張珍貴的選票。

這3個候選人中，民進黨鄭朝方的「童趣方城市」戰鬥力最旺，分早、中、晚3場，連跑新埔、新豐、以及竹北白地3處進行。席間，除了好玩、好吃的齊聚一堂，本身是金曲歌手的鄭朝方也當場獻唱，他的「學貓叫」讓現場的大人、小孩都唱成一團、完成一團。

國民黨楊文科的「藝起來飛楊」活動，下午3點就出現在竹北水圳公園，趁著好天氣陪家長一起「蹓」小孩到入夜。

楊文科找來「偶偶偶劇團」演出台灣的民間故事「好鼻師」，描述頭腦聰明卻好吃懶做的年輕人，假裝用紅鼻子幫人「聞到」大母豬，謊稱土地公託夢他是被貶下凡的「好鼻師大仙」，可以幫大家找回遺失的東西，結果誤打誤撞上了天庭，後來被「二郎神」一眼識破，衍生一連串有趣又教導小朋友如何分辨是非善惡的道德正義童戲。

現場搭配出動藝術氣球、夾娃娃機、遊戲氣墊等，大人小孩都很樂。

民國黨徐欣瑩今天下午則在頭前溪畔河濱公園舉辦「欣星點亮新竹縣」城市小英雄嘉年華活動，邀請鄉親一起來參加科學趴，活動中加入互動式的科學體驗教育，寓教於樂，很獲好評。

徐欣瑩團隊表示，繼上次在水圳森林公園舉辦「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，創5000人次參加記錄後，由清大、交大學生帶領的「欣瑩姐姐科學趴」攤位口碑不錯，深獲家長好評。

當時因許多家長反應攤位排隊人龍過長，孩子沒玩到很可惜，所以今天才在竹北頭前溪北岸河畔再次登場，下週六將轉戰竹東河濱公園舉辦。

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