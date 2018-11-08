馬英九提中國「新三不」 段宜康：就是一不「不反抗」

馬英九7日強調以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。（資料照）

2018-11-08 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨（7日）拋出對中國政策「新三不」，相較過去的三不：「不統、不獨、不武」，不統變成了「不排斥統一」，言論引起外界討論。對此，民進黨立委段宜康認為，這其實就是「一不」不反抗。

馬英九基金會7日舉行「馬習會」三週年研討會，國民黨主席吳敦義、前副總統蕭萬長、前行政院長江宜樺、毛治國、張善政等馬政府重要官員都與會。馬英九在致詞時，一改過去「不統、不獨、不武」的主張，向「統一」逐漸傾斜，他強調目前以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

對此，段宜康在臉書表示，馬英九所為「不排斥統一」、「不支持台獨」、「不使用武力」，其實就是「一不」：不反抗！

他也說，從普悠瑪出事後，馬英九和馬辦就對普悠瑪不再發言，一定很希望大家忘記這是他的責任。網友也留言說，「段兄說法非常精當，其實簡而言之，就是投降」、「又在刷存在感」、「想當中國人 現在就可以入中國籍、真的沒人攔著你」、「馬終於露出馬腳了，馬習會上只說一中原則，原來早有預謀」。