韓國瑜反年改曾喊「能撈就撈」 綠委批：侮辱現職軍公教

國民黨高雄市長候選人韓國瑜去年在「全國公教軍警暨退休人員聯合總會」會員大會上，與陳庚金（左）同台反年金改革，喊出「能撈就撈、能混則混」。（資料照）

2018-11-03 12:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜去年2月與前人事行政局長陳庚金同台時，一度批評年金改革將讓軍公教「能撈就撈、能混則混」，隨後發言的陳庚金更煽動現職軍公教一起來拖垮這個政府；對此，民進黨立委賴瑞隆今日痛斥，韓國瑜出言侮辱軍公教，事實證明年金改革後，優秀軍公教並沒有「能撈就撈！」

去年2月16日錄影畫面顯示，當天韓國瑜在「全國公教軍警暨退休人員聯合總會」會員大會提及，「如果軍公教（法案）這個立法院強渡關山，未來台灣社會，軍公教也會有兩種現象，第一能撈就撈，反正政府都不管我了，我手上有公權力，我能撈就撈，我也要養老婆孩子。第二能混則混，我何苦那麼認真，政府對不起我，我這麼認真不是無聊嗎！」

陳庚金更在致詞帶頭高喊，士農工商本就不一樣，如何齊頭平等？天下有這個道理？說穿了，就是學毛澤東搞階級鬥爭，「這種製造階級鬥爭的政府，我們該不該推翻？」台下高喊「該」。

陳庚金更接著說，「坐而言，不如起而行」，「我們要告訴現在的軍公教，不要為虎作倀，跟我們站在同一陣線，叫現在的軍公教能撈就撈、能混就混，大家來拖垮這個政府好不好？」在旁的國民黨副主席胡志強也力讚「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

民進黨立委賴瑞隆指出，軍公教人員都非常優秀，年金改革是不讓年金破產不得不的改革，政府完成年改後，現職軍公教也沒有出現韓國瑜、陳庚金所說「能撈就撈、能混就混」情況，國民黨這種污辱軍公教的言論，禁不起時間檢驗，應予以強力譴責，社會不會認同「能撈就撈」想法的。