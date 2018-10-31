競總比一比！鄭文燦文青風「圓五曲」 陳學聖鐵皮藍色堡壘

2018-10-31 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長鄭文燦南桃園競選總部，選址中壢區中豐北路、中美路口近老街溪中央公園旁，競選總部宛如劇場般的圓形結構、採用「圓五曲」設計概念，規劃5號咖啡廳、5號書房提供閱讀與休憩空間，同時連結內外腹地作為開放平台；國民黨市長候選人陳學聖的南區競選總部，主體結構以鐵皮材質搭建，外型宛如堡壘，被喻為鋼鐵般的競選總部。

陳學聖南區競選總部位於中壢區七和路、七合一街口（六和高中舊址），藍色的外觀，象徵藍天，窗戶採用白色，正巧與國民黨黨徽相仿，屋頂高立九大旗，展現必勝的氣勢，包括主打韌性城市競選主軸的戰旗；走進競選總部，時尚感十足的客家花布映入眼簾，給人客家務實及硬頸的第一印象，桃園市傳統整復推拿職業工會每週二、四、六、日各有兩個時段提供免費推拿體驗。

陳學聖說，總部的選址要歸功於議長邱奕勝的推薦，過去助他兩屆立委勝選，吳志揚也曾在此設置競選總部、當選縣長，礙於經費有限，總部除提供文宣品，並不提供炒米粉，只供應飲用水，這點與國民黨高雄市長候選人韓國瑜「1瓶礦泉水，從頭選到尾」的概念相仿，簡約不鋪張。

訂於11月3日上午開張的鄭文燦南桃園競選總部，以「圓」為發想，運用台灣農業常見且以技術成熟的溫室結構搭建，在環狀的圓形中，採用半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯，隨著風與陽光的流動，日夜會透出不同的雲霞光輝與溫暖光影。

競選團隊一連三個週休假日規劃主題活動，3、4日 「桃青們！」邀請在地創業的青年夥伴展現文化活力，10、11日以「五號快炒限定店」安排結合新媒體、搖滾、宗教等衝擊感官的聲光派對，17、18日以「燦市場」為題，呈現桃園市場的多元飲食文化饗宴。

楊麗環「愛心行動競選總部」趴趴走

有別於設置定點競選總部，無黨籍市長候選人楊麗環則推出「愛心行動競選總部」，以「趴趴走」的競選總部巡迴各行政區傳遞理念，以及她想做公益的心。