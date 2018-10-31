競總比一比！鄭文燦文青風「圓五曲」 陳學聖鐵皮藍色堡壘

〔記者李容萍／桃園報導〕拚連任的桃園市長鄭文燦南桃園競選總部，選址中壢區中豐北路、中美路口近老街溪中央公園旁，競選總部宛如劇場般的圓形結構、採用「圓五曲」設計概念，規劃5號咖啡廳、5號書房提供閱讀與休憩空間，同時連結內外腹地作為開放平台；國民黨市長候選人陳學聖的南區競選總部，主體結構以鐵皮材質搭建，外型宛如堡壘，被喻為鋼鐵般的競選總部。
陳學聖南區競選總部位於中壢區七和路、七合一街口（六和高中舊址），藍色的外觀，象徵藍天，窗戶採用白色，正巧與國民黨黨徽相仿，屋頂高立九大旗，展現必勝的氣勢，包括主打韌性城市競選主軸的戰旗；走進競選總部，時尚感十足的客家花布映入眼簾，給人客家務實及硬頸的第一印象，桃園市傳統整復推拿職業工會每週二、四、六、日各有兩個時段提供免費推拿體驗。
陳學聖說，總部的選址要歸功於議長邱奕勝的推薦，過去助他兩屆立委勝選，吳志揚也曾在此設置競選總部、當選縣長，礙於經費有限，總部除提供文宣品，並不提供炒米粉，只供應飲用水，這點與國民黨高雄市長候選人韓國瑜「1瓶礦泉水，從頭選到尾」的概念相仿，簡約不鋪張。
訂於11月3日上午開張的鄭文燦南桃園競選總部，以「圓」為發想，運用台灣農業常見且以技術成熟的溫室結構搭建，在環狀的圓形中，採用半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯，隨著風與陽光的流動，日夜會透出不同的雲霞光輝與溫暖光影。
競選團隊一連三個週休假日規劃主題活動，3、4日 「桃青們！」邀請在地創業的青年夥伴展現文化活力，10、11日以「五號快炒限定店」安排結合新媒體、搖滾、宗教等衝擊感官的聲光派對，17、18日以「燦市場」為題，呈現桃園市場的多元飲食文化饗宴。
楊麗環「愛心行動競選總部」趴趴走
有別於設置定點競選總部，無黨籍市長候選人楊麗環則推出「愛心行動競選總部」，以「趴趴走」的競選總部巡迴各行政區傳遞理念，以及她想做公益的心。
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鄭文燦南桃園競選總部設計採用「圓五曲」概念，外觀像圓形劇場。（記者李容萍攝）
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鄭文燦南桃園競選總部運用台灣農業常見且以技術成熟的溫室結構搭建，半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯。（記者李容萍攝）
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鄭文燦南桃園競選總部運用台灣農業常見且以技術成熟的溫室結構搭建，半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯。（記者李容萍攝）
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鄭文燦南桃園競選總部運用台灣農業常見且以技術成熟的溫室結構搭建，半透明的遮光網膜，讓內外空間視覺交錯。（記者李容萍攝）
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國民黨市長候選人陳學聖的南區競選總部，主體結構以鐵皮材質搭建，外型宛如堡壘。（記者李容萍攝）
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陳學聖南區競選總部使用時尚感十足的客家花布，給人客家務實及硬頸的第一印象。（記者李容萍攝）
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楊麗環的「行動」競選總部，可以四處「趴趴走」。（楊麗環競選團隊提供）