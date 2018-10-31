柯P聲援婦聯會惹議論 雷倩：柯有選舉壓力

2018-10-31 13:51

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是蔣公誕辰紀念日，婦聯會主委雷倩、蔣家媳婦蔣方智怡等人上午11點抵達慈湖謁陵，針對台北市長柯文哲10月27日參加眷村文化座談會替婦聯會、救國團講話引起輿論譁然後在臉書貼文道歉，雷倩重申，如果用原音重現的方式，可以聽清楚柯文哲27日講話脈絡清楚，但是選舉壓力非常大，很容易被政敵攻擊，她認為柯文哲做出的聲明或澄清，可能是非常不得已。

柯文哲27日與雷倩對話過程表示轉型正義是先解決當前問題，然後預防再發生，最後才究責，如果第一步就追究責任會沒完沒了，柯幾句：「現在運作都好好的，以後不會再發生，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」引起輿論譁然。被認為挺婦聯會遭批，當日隨即在臉書發文道歉。

雷倩受訪時強調，柯文哲正在選舉，相信他的壓力非常大，不過當天柯講話的脈絡非常清楚，就是用東歐或其他國家的例子，可以知道如果要真正做好轉型正義，應該要記取包括波蘭這些前共產國家轉型的教訓，不是像現在這種抄家滅族追殺式的做法。

雷倩說，黨產會2月1日認定婦聯會為國民黨的附屬組織，婦聯會不服向法院抗告，10月4日黨產會召開第一場聽證會之後，黨產會原本要把婦聯會的財產收歸國有，目前還沒有動作，但是婦聯會已經公開說得很清楚，跟愛國、敬軍有關的財產現在應該繼續做軍警消眷榮的福利工作，其他和愛國、敬軍無關的財產，應該讓婦聯會繼續服務社會，為台灣許許多多有需要的人努力，這是婦聯會的主張，也希望黨產會從善如流。

過程中，有一對中國籍夫妻帶著兩瓶泥土，表示一瓶是故總統蔣介石故鄉溪口的土，一對是中山陵的土，請雷倩轉交給蔣家，希望安慰蔣家228陵寢被潑漆的傷痛。

另外，新黨黨主席郁慕明上午也帶領黨員、黨籍台北市議員候選人到慈湖謁陵，一行人事先申請，獲准進入獻花；慈湖陵寢的靈柩今年228被潑漆抗議後，就不再開放進入靈堂瞻仰，除非專案申請，否則只能在中庭獻花。