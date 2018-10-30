陳建仁接見教廷前駐日內瓦聯合國大使 再盼教宗能訪台

2018-10-30 16:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日下午接見教廷前駐日內瓦聯合國大使鐸瑪士（Silvano Maria Tomasi）總主教，說明我國將繼續秉持宗教自由、政治民主、人權法治及博愛關懷等普世價值與精神，持續深化與教廷的慈善愛德夥伴關係，與教宗方濟各共同努力促進世界和平，謀求人類福祉。

副總統以英文致詞表示，鐸瑪士總主教是台灣的老朋友，歡迎他再度訪台。副總統說，不久前他才前往教廷參加先教宗保祿六世等聖人的封聖大典，在梵蒂岡期間與總主教會晤，備感親切與榮幸。

副總統提及，他及夫人在封聖大典前曾向教宗方濟各當面轉達蔡總統及我國政府、人民及天主教教友的誠摯問候及祝賀，並請教宗為台灣人民祈禱降福，教宗也親切回應。

副總統說，在梵蒂岡訪問期間，他曾與教廷多位高階神職人員會晤，並就台梵兩國近年來共同推動的人道慈善援助、文化交流、跨宗教對話等合作計畫，進行深入的討論。他們都非常肯定台灣教友的貢獻與努力，強調台梵合作關係緊密，讚譽台灣是教廷重要的人道慈善夥伴，並就雙邊未來提升合作的方向廣泛交換意見。

針對總主教派駐日內瓦期間，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）案，副總統特別表達感謝之意。副總統指出，我國已連續2年未獲邀參與「世界衛生大會」（WHA），台灣有能力也有意願對全球衛生體系做出貢獻，非常期盼國際社會支持臺灣的參與，也請總主教持續給予我國支持。

最後，副總統強調，教廷與中華民國邦誼邁入76年，我國將繼續秉持宗教自由、政治民主、人權法治及博愛關懷等普世價值與精神，持續深化與教廷的慈善愛德夥伴關係，與教宗方濟各共同努力促進世界和平，謀求人類福祉。期盼教宗能親自訪問台灣，感受在台灣這塊土地上多元、活潑又獨特的生命力。