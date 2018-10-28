再出現假訊息抹黑陳其邁發五百塊及便當 陳陣營駁斥

2018-10-28 20:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對近日line等社群網路，流傳「陳其邁金銀島造勢，參與者有500塊及便當」的不實謠言，陳其邁競選辦公室今晚嚴正駁斥，強調這次選舉以來，陳其邁及競選團隊多次遭到有心人士抹黑及中傷，合理懷疑是集團性的系統性行為。

陳其邁競選辦公室指出，這次高雄市長選戰，出現陳其邁競選影片遭斷頭變造、IP位置在新加坡的帳號「李榮貴」，一再捏造不實資訊散播等，合理懷疑是集團性的系統性行為，根本是「觀落陰」的攻擊手法。

陳其邁競選辦公室強調，陳其邁及競選團隊，本次選舉以最高規格要求所有人員，遵守法令規範、秉持正道競選，絕無網路所傳的不實情事。

陳其邁競辦說，反觀國民黨對手參選以來，多次造假遭到網友踢爆，今天更是為了個人聲勢，讓單純拜會的牙醫師公會理事長謝尚廷，陷入不必要的政治紛擾，令人遺憾。

陳其邁競辦呼籲，正正當當、清清白白的選舉，是深化台灣民主的關鍵，期許國民黨對手共同以台灣民主為念，不要動輒傳出與中國網軍抹黑造謠手法極類似的情事，成為台灣民主的負面教材。

對此，韓國瑜陣營強調，韓國瑜希望今年的高雄市長選舉，是一場高格調的選戰，他對陳其邁也不做負面批評，但民進黨才不斷抹黑韓國瑜，到了不抹黑就不會選舉的地步。