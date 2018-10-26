撇大巨蛋法律訴訟 姚文智提3億打造「東區大公園」

2018-10-26 11:45

〔記者周彥妤／台北報導〕大巨蛋懸而未解，民進黨台北市長候選人姚文智日前說，他是唯一能解決問題的候選人。他今天說，若當選立即與遠雄解約，由市府接管，再以打造「蝶翼」高架通廊方案，橫跨忠孝東路，連接南北，整合周遭在內的台北機廠、大巨蛋、國父紀念館、市議會、市府前廣場等處，打造成大安森林公園3倍大的「東區大公園」；至於外界關注解約後的法律訴訟，姚說今先不提，先談城市夢想比較打緊。

姚文智今天上午召開「大巨蛋解決方案」政策記者會，輔以3D模型與動畫說明主張。他說，解決問題的好方法多的是，但市長柯文哲就是做不到，宣稱公開透明，還是密會遠雄，「就算你是替前朝擦屁股，也擦很久，就換姚文智來做。」

姚提到，當選就任後，首先立即與遠雄解約，市府接管，才可能實踐公義社會，會準備因應隨之而來的法律訴訟，「但今天這個不是重點」；他認為，毋需持續糾纏法律問題，只要決心解約，馬上可以談，且一旦解約，城市發展透過創意整合，就能解決舊問題。

姚文智強調，與其糾纏法律面，不如先談城市夢想，他主張以「東區大公園（Grand Dome Park）作為解決方案，屆時大巨蛋就會變成「公園中的巨蛋」；他也說，大巨蛋問題，不僅是建築本體公安、容留、疏散問題，應從東區區域整體發展規畫，也能連帶解決該區發展停滯不前。

姚文智說，他整合創意、工程實務專業，提出以打造「蝶翼」（butterfly wing）的高架通廊方案，橫跨忠孝東路，連接南北，整合自台北機廠、松菸文創、大巨蛋、國父紀念館、逸仙路、市議會、市府前廣場與公園，成為大安森林公園三倍大、綠意盎然的「東區大公園」。

他解釋，「蝶翼」就是在距離地面約7公尺高度，打造一個橫跨忠孝東路、連結大巨蛋與國父紀念館的平台（人工地盤），成為市民行走、騎乘自行車及疏散大巨蛋人潮的空間，透過前衛設計、綠色植栽，展現城市美學。

姚文智說，東區大公園內要全盤整合規劃，包括停車場地下化、減除水泥構造物，讓一片綠地南北延伸，成為串聯舊東區與信義計劃區的休閒遊憩空間，如此一來，大巨蛋不再顯得壓迫，反而變成公園中的巨蛋。

他還說，「東區大公園（Grand Dome Park）的縮寫正好是GDP（國內生產毛額），盼北市經濟能夠因此更繁榮。他強調，該方案能「振興東區、解決巨蛋、創造綠地」，問題可謂迎刃而解，尤其該方案工期只要一年，不會造成忠孝東路的交通衝擊，同時能為東區發展打造出重要綠帶，且費用也不會高不可攀，估計約3億。

談到人工地盤的面積，姚文智說，現在沒辦法說明究竟多少，但強調是為一改過去設計死板的施政理念，目前高雄火車站、台中火車站也有前例，德國德勒斯登（Dresden）也有設計過長達13公里的人工地盤。

對於曾經提出以「忠孝東路地下化」解決大巨蛋問題，他則解釋，雖然該方案事成後，區域視野能夠最遼闊，但工期要2.5年、花費高達18億，反彈聲浪也會很高，後來繼而捨棄，提出「東區大公園」的新主張。