林智堅競選總部曝光！明日新竹概念揭露竹市未來願景

互動牆透過科技感的互動方式，向市民介紹未來的遠景與藍圖。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-14 14:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕即將在下週開幕的新竹市長林智堅競選總部，在林智堅的導覽下，本報讀者得以先睹為快，在充滿現代感與設計感的總部空間內，充滿了林智堅對於新竹市未來的籌劃與構思，可以說只要進去走一圈，就能馬上瞭解林智堅對提升竹市未來城市競爭力與光榮感的期許，他更感謝市民讓他在這四年間高度參與市政的改造，希望未來的四年依舊在市民的繼續支持之下，能繼續擔綱新竹市的改造總工程師。

林智堅說，總部引進策劃展覽的概念，主題是「明日新竹」，市民一走進來，就能看到互動牆，透過科技感的互動方式，向市民介紹未來的遠景與藍圖，還能吸引親子寓教於樂的交流，讓孩子們知道以後的新竹市將朝怎樣的方向發展，以及各項重大建設的分布。

林智堅回憶，4年前他參選時，喊出「加速吧！新竹」，因為竹市當時建設不足，社會福利不佳，市民對竹市失去光榮感，這四年當中向中央爭取超過一百億元的建設經費，無論是市容景觀、公園綠地與停車場再造、新竹車站、南寮漁港打造成漁人碼頭、新竹公園啟用等等，很多的建設政見一一實現。

「政績是選擇市長唯一的標準！」這次提出「明日新竹」的主題概念，過去四年新竹市在基礎建設方面已經完成了一大部分，可是還有很多幸福工程，需要再一次四年的時間，來加速建構，因此不僅是要完成基礎建設工程，今後更要超越新竹、超越其他城市，因此他設立競選總部要呈獻給市民的概念，就是呈現未來的願景，讓新竹市民能夠生活在這個城市，就像生活在先進的大都會一樣，擁有最好的公共建設與設施。

綜合林智堅承諾未來將推動的重大公共工程建設計畫，包括大車站計畫、頭前溪新竹左岸運動廊帶、以研發為主軸的竹科Ｘ計畫科學園區、世博台灣館轉型的兒童探索館、醫學中心級兒童醫院等等，林智堅強調，他十二萬分感謝市民的支持與信任，也拜託市民們一同參與改變，見證竹市未來的華麗轉身。