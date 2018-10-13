甲子園看球被毆牽扯駐日代表處 台球迷PO文澄清

台灣球迷到日本甲子園遭圍毆，卻又遭PTT網友牽扯到駐日代表處。圖為日本甲子園球場。（資料照）

2018-10-13 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒阪神虎連敗紀錄創新高，引發球迷不滿發生衝突，波及到一名到甲子園看球的台灣球迷，遭日本球迷扯衣服、掐脖子，當時日本警察特別找來台灣駐日代表處翻譯，經過翻譯後得知警方建議冷處理不提告。事件卻被某些網友搧動、媒體誤導指與駐日代表處有關，讓當事人再度澄清，稱代表處處理得當，非常感謝其提供建議和幫助。

9日阪神虎在主場甲子園對戰東京讀賣巨人，這場攸關阪神是否會締造隊史單季主場最高連敗紀錄，以及讀賣巨人是否能以中央聯盟第三名晉季後賽，最後阪神虎以4比9輸給讀賣巨人，在甲子園創下單季主場39連敗的隊史最差紀錄。

PTT網友「k5253XLMz」10日在棒球板上表示，他的一名朋友剛好當天穿著無關兩隊任何元素的「黑色上衣」在甲子園右外野看球，輸球後阪神球迷發生衝突，卻遭2人搶奪手機，並且對他扯衣服、掐脖子，隨後引發更多球迷湧上，有6至7人上前圍毆他，直到兵庫縣警察將他與施暴的球迷分隔開。

網友說，由於警察不懂英文，他就致電駐日代表處協助翻譯，得知警察說，「無法指認嫌疑犯，且訴訟流程漫長，弊大於利，處理也麻煩，若損害不大建議就算了。」他同意日方的觀點，並採納其意見，隔日就搭機離開日本。

有民眾被部分媒體誤導，解讀為駐日代表處希望「大事化小」，開始又有人對駐日代表處進行攻擊。謝長廷11日在臉書回應，「真嚇人。又是ptt留言！又是駐日代表處！這次拜託大家冷靜，給一點時間查明真相好嗎？台灣社會要記取關西機場事件的教訓！」

「k5253XLMz」後來再度於棒球版PO文，指「冷處理」為日本警方的建議，並非對台灣駐日代表處有怨言，發文的主要目的為提醒國人至海外觀看體育賽事務必注意安全，但卻有人惡意抹黑駐日代表處，他非常肯定台灣駐日辦事處於非上班時間提供的建議及幫助，對於傳媒未經同意節錄文章一事有權提告。

k5253XLMz代當事人發出澄清聲明全文（已取得網友授權轉載）