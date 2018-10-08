新交長吳宏謀首備詢 桃機三航廈成焦點

2018-10-08 09:40

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長吳宏謀七月走馬上任，今天首度赴立法院業務報告，預期陸、海、空各項重大工程，均將成為立委質詢焦點，包括已兩度流標的桃園機場第三航廈主體工程、爭議多時的台鐵票價、前瞻基礎建設等，考驗擅長工程管理的吳宏謀。

針對第三航廈主體工程，吳宏謀給予桃機公司3個月確實檢討問題，他會前受訪時表示，期限剩1個月快到了，希望第三航廈經費核實檢討，目前恐偏高，確保原功能、品質，並布局機場整體未來門戶意象，經費可以節省，應確實檢討。

根據交通部報告，桃園機場第三航站區建設總經費為746.89億元，完工期程已檢討修正從109年延至112年；目前正辦理土方基礎、機坪滑行道設施等工程施工，以及持續辦理主體航廈工程之招標與相關檢討作業中。

另外，桃園機場第二航廈擴建工程預計今年底完工，目前剩餘擴建區域室內裝修工程；第三跑道建設預估斥資116億元，尚未核定，將辦理二階段環評並研訂建設計畫，待110年陸續取得用地後進場施工，交通部以114年完工為目標。

吳宏謀上任後曾說，與前交通部長賀陳旦路線一致，首重交通安全，今天口頭報告中，他表示，去年平均每天有8人死於車禍，30日內死亡人數從103年3120人降至2723人，數字雖有下降，但年輕人與65歲以上高齡者死亡比例仍高。

他說，交通部目標111年交通事故30日內死亡人數降至2300人以下。強化交通安全，交通部將落實違規駕駛人記點制度、改革考照制度、加強速度管理、75歲以上高齡駕駛人管理、營業大客車管理、加強電動自行車管理、橋梁安全等。