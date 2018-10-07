競選總部成立 高思博：西瓜滾蛋、經濟「博起！」

高思博（中）拍打汽球，並與鄉親一起高喊「西瓜滾蛋、經濟博起！」（記者蔡文居攝）

2018-10-07 12:02

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長參選人高思博今天（7日）上午舉行競選總部成立大會，新北巿長朱立倫擔任神秘嘉賓，為高思博披上彩帶。現場並安排以汽球彩繪成西瓜造型，寫上「空污」、「房屋稅」等字樣，高思博手腳並用拍打、踢開汽球，並與鄉親一起高喊「西瓜滾蛋、經濟博起！」

高思博致詞時，批評台南市不能再落入派系跟品格有問題的人，巿政問題千頭萬緒，要由有才能、務實又能苦民所苦的人來解決，才能為台南市民帶來幸福。

高思博競選總部成立造勢大會在台南市東區德安百貨斜對面的停車場舉行，主辦單位宣稱現場超過1萬人。高思博於上午10時左右進場，受到現場鄉親的熱情支持。

高思博總部由前教育部長吳清基出任榮譽主委，前台南大學校長黃秀霜擔任競選總部主委。今天包括新北巿長朱立倫、國民黨前主席吳伯雄、國民黨秘書長曾永權也南下為高思博加油打氣。

高思博痛批說，20餘年來，台南在民進黨長期執政下，搞得天怒人怨，包括花了數百億治水再度破功，搞滅香要破壞傳統，登革熱輕忽疫情造成122人死亡，廢核導致空污嚴重，卻要禁止老車上路，還有鐵路東移迫害居民，同婚修民法造成人倫輩分的崩解，年改大砍軍公教年金，主張廢死造成公理正義無法伸張等。

高思博並承諾，如當選巿長，65歲以上老人免繳健保費，要廣設公托，補助私托，設置南科溪北分區、汽車零件及螺絲螺帽產業園區、創造十萬個工作機會，同時還要把明年漲81%的房屋稅擋下來，並將前兩年超收的房屋稅，退還給巿民，一定要把台南變成一個有希望、有驕傲的幸福城市。