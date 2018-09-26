力挺陳歐珀 蔡英文：盼在團結與信心下勝選

民進黨於宜蘭舉辦首場行動中常會，替民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（前排右2）造勢。陳歐珀與黨內宜蘭公職參選人身穿「宜蘭隊」棒球服，祈求年底選舉「全壘打」。（記者楊淳卉攝）

2018-09-26 17:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今轉往宜蘭縣舉行，為民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀造勢，陳歐珀也在中常會中報告選情。民進黨發言人蔡適應會後轉述，民進黨主席、總統蔡英文會中裁示，陳歐珀條件很優秀，地方組織也扎實得多，民進黨過去縣市長在宜蘭表現獲得肯定，希望在團結和信心下，宜蘭縣長選舉可以獲得勝選。

與會者轉述，選對會共同召集人林錫耀會中信心喊話，「不要再看民調輸多輸少」，他也舉例，賭馬時，不要讓馬受到外在因素影響，參選人要有像「把馬把眼睛遮起來，全力衝刺」的精神。

總統府秘書長陳菊接著表示，民進黨在宜蘭不能輸，團隊的每個人都要拼，她並提及，民進黨過去在宜蘭執政經驗和光榮感。

選對會共同召集人陳明文表示，民進黨目前在宜蘭縣議會過半，在水利會、農會、鄉鎮長等組織沒有輸，陳歐珀的個人條件也比國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙好，宜蘭民進黨長期執政，傳統政黨是綠大於藍，民進黨沒有輸的理由。認為，此次宜蘭選舉是「內部議題」，他要強調，這是陳歐珀的選舉，只要團結就會贏。

此外，蔡適應會後指出，民進黨明天將正式成立改革挺台灣「國會助選團」，由立院民進黨團總召柯建銘擔任總團長。