柯P任內路不平民怨暴增千件 丁守中批：只搞網路不修馬路

國民黨台北市長參選人丁守中今天把記者會拉到馬路上開，指著坑坑疤疤的路面，批評台北市長柯文哲不把路平當回事。（記者簡惠茹攝）

2018-09-14 17:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行「路平」記者會，丁守中批評柯文哲不把路平當一回事，民眾不滿意道路比例近5成，抱怨道路有坑洞的申訴案在柯文哲任內3年，更增加超過1000件，國賠案件也比郝龍斌任內增加2.35倍，增加速度令人咋舌。

前台北市長郝龍斌上任後，2009年起推出「路平專案」整路，台北市長柯文哲上任後取消專案，改成立道路管線暨資訊中心，管理道路品質。但是丁守中指出，柯文哲4年內道路維修預算平均是10.66億元，跟郝龍斌任內平均每年10.83億元相差不多，但是抱怨路不平、有坑洞的申訴案件年年增加，任內申訴案共5507件，從2015年的1099件，到去年已經增加到2887件。

此外，丁守中說，柯文哲任內道路不平造成的國賠案件也大幅提升，2014年郝龍斌任內僅28件，柯文哲任內從2015年的42件逐年增加，2016年增加到54件，2017年已經增加到66件。

丁守中說，根據北市府去年11月做的民調，有49.6％，將近半數的民眾不滿意北市的道路品質，柯文哲只搞網路，不修馬路，難怪民眾對道路不平超有感。

丁守中承諾，當選後馬上恢復過去行之多年、有標準SOP流程的路平專案，學習國外模式，以道路APP讓市民陳報道路問題，被反應太多問題的路段，就把承包商列為拒絕往來戶，讓全民來評斷。