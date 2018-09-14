回駁高思博指控 黃偉哲：馬英九特别費案是否也該受質疑

2018-09-14 15:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於高思博指控「牛頭牌案」，黃偉哲表示，如果高思博以無罪定讞的官司質疑他的清白，是否也要質疑同樣無罪定讞的馬英九特別費案？

黃偉哲不受選戰攻擊影響，下午照跑公開行程，參加市府關子嶺溫泉美食節宣傳活動，保持平常心競選。

黃偉哲說，會交由律師團商議，若高思博有涉及意圖使人不當選，或是誹謗等罪，將採取法律行動。

黃偉哲表示，選舉是一時的，70天後選舉就會結束，若有誰在選舉期間用不實指控抹黑他人都會在歷史上留下一筆，相信台南市民的心中都很清楚，會有公正的判斷。