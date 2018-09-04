中市議員參選人周永鴻政見發表 與孩子一起手作鳳梨酥

2018-09-04 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人周永鴻，今天舉行「孩子就是未來」政見發表會，提出擴大托育資源、教育就業一條龍、強化校園安全、營養午餐加值、深化食安教育等5大政見，並和幼稚園小朋友一起DIY鳳梨酥，氣氣熱烈。

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員選舉競爭激烈，除現任蕭隆澤、張雅旻、張立傑、賴朝國、羅永珍、吳顯森等6人爭取連任外，曾任台中市民政局長的周永鴻、大雅區員林里長蔣政要及民進黨新潮流系的林義偉3名新人也加入戰局，形成9搶6的局面。

周永鴻是台中市長林佳龍人馬，他希望以豐富的幕僚經驗為地方帶來發展，今天舉行政見發表會，端出擴大托育資源、就業一條龍、強化校園安全、營養午餐加值、深化食安教育等五大教育政見。

周永鴻表示，由於出身自單親勞工家庭，從小媽媽忙於工作，環境相當清寒，所幸自己自小成績優異，獲得師長及社會的扶持才成長至今，因此特別著重教育政策，希望讓學童可以透過教育更上層樓，不被經濟的壓力所牽絆。

記者會現場並邀請65位幼稚園小朋友一起手作鳳梨酥，讓孩子了解自己吃的食物是怎麼生產，也呼應周永鴻所提出的食安教育。小朋友在看板上蓋下手印，象徵參選人和孩子「心手相連」，承諾創造出讓他們快樂成長的優良環境。

周永鴻強調，潭子、大雅、神岡應和豐原結合，成為台中市第一大副都心，豐洲二期、聚興工業區也在此區域內，產業吸引人口流入，必須搭配完善的托育、教育環境，達到良好的「社會投資」效果。政府投入預算創造良好的托育、教育資源，讓父母安心出門工作，創造更好的經濟。