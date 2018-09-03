楊偉中遺體若以專機運送 業者估計恐破千萬！

2018-09-03 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會委員同時也是前國民黨發言人的楊偉中，在上月30日和家人到庫克群島泛舟，為了救愛女不幸溺斃。據傳其妻子陳以真希望丈夫的遺體能以專機形式從奧克蘭直飛送回台灣。對此，航空業者指出，若以專機運送的方式辦理，所需費用恐怕破千萬！

綜合媒體報導，今年8月30日，楊偉中與家人在太平洋上的庫克群島度假時，為了救因泛舟不慎落水的女兒，自己反而不幸溺斃，享年47歲。今天楊偉中妻子陳以真表示一定要讓老公「回家」，讓那些愛他的人能夠好好跟他說句話道別，外傳她希望透過專機運送的方式將楊偉中的遺體送回台灣；嘉義市議員張秀華也轉述其家屬說法，表示他們想要以紐西蘭奧克蘭直飛到台灣的班機為優先。

一般來說，若想以航空運送遺體，通常都會以客貨兩用機來運送，或是將遺體放在客機的貨艙運送，而且必須取得當地公證的死亡證明，再經由當地殯儀單位取得報關證明後送往檢疫，通過才能將遺體放進特製的棺木裡。過去我國航空業者也有處理遺體航空運送的經驗，像是2008年台塑集團創辦人王永慶遺體透過長榮班機運送，以及2011年前考試院長關中女兒關雲娣遺體則是透過華航班機運送，兩位都是被放置在客機貨艙運送回台。

航空業者指出，若是棺木想要放在上層的座位區，還得拆掉座椅，不但麻煩而且也比較不安全。過去如果有人客死異鄉，最常見的就是在當地火化處理帶回家鄉，因為成本較低，相關程序處理也較簡明。如果真想保留遺體，就是用前述兩種方式空運，出動專機運送的例子真的極少數。而且先前協助處理過的案例，大多都是從中國或是東南亞等國家運回台這類短程的委託，現任台灣遠盟緊急救援服務中心執行長許高慶就表示，若從紐西蘭奧克蘭直飛台北，少說也要11個小時，長程的油資不說，派遣空機前往之餘還得加派一組人力，也必須要考量遺體的冰凍技術，遠程飛行對遺體多少會有影響，成本非常高，估計整趟下來費用恐會破千萬！

我國外交部表示，我駐紐西蘭代表處人員已經到庫克群島協助楊偉中家屬處理相關事宜，有關於楊偉中遺體運送一事，陳以真也都和在台家屬溝通過，家中長輩都支持她的決定。目前華航、長榮皆表示尚未接到消息。