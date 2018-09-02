軍人節前夕 蔡英文探視受傷傘兵秦良丰打氣

總統蔡英文在九三軍人節前夕到三軍總醫院探視在演習中出意外的傘兵秦良丰。（圖擷取自@tsai_ingwen IG）

2018-09-02 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕明天（9月3日）是九三軍人節，總統蔡英文在今天特地去探望先前在漢光演習中出意外的傘兵秦良丰，鼓勵他努力復健，好好聽醫生的指示，休養期間也別忘了抓住空檔好好學習來充實自己，蔡英文也表示，秦良丰的身體、精神狀況已經比之前好很多，希望早日康復。

蔡英文稍早在Instagram 上分享2張自己到台北三軍總醫院探望傘兵秦良丰的照片，表示自漢光演習跳傘出意外以後，這3個多月以來，秦良丰的家人無微不至的關懷照顧，加上國軍醫療團隊的專業協助，秦良丰的身體狀況已經恢復許多，照片上還可以看見躺在病床上的秦良丰與總統有說有笑。蔡英文也鼓勵秦良丰接下來的日子更要好好接受復健，早日康復好讓關心他的人放心，空檔時間也要把握住，充實自己。

今年5月17日，陸軍航空特戰指揮部特戰三營在台中清泉崗基地執行反空降的跳傘操演，26歲的傘兵秦良丰當時自C-130軍機跳傘，因爲主傘張傘不完全、副傘吃風不足，導致他從1300呎高高空直接落地，所幸緊急送醫後成功救回一命。

蔡英文在軍人節前一天探望秦良丰，除了關心鼓勵受傷國軍，也希望日後別再出這樣的意外。