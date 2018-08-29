林為洲將宣布退選竹縣長 傳最大功臣是這2人...

2018-08-29 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕原本堅持參選下屆新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，傳出將召開記者會宣布退選，理由可能是「為了顧全大局」。有媒體報導，促成林為洲決定退選關鍵人物，是前總統馬英九與前立法院長王金平2位國民黨大老。

據《三立新聞網》報導，林為洲日前不滿自己民調最高卻不被國民黨提名參選新竹縣，在8月初自做2次民調皆顯示自己領先國民黨提名的楊文科後，正式宣布脫黨參選，國民黨新竹縣黨部對此也立刻建請黨中央要開除林為洲黨籍，但提案卻在中常會被擱置。

國民黨主席吳敦義在19日全代會後受訪時表示，希望保留最後一線機會，擔心若真的把林為洲開除，那林之後連競選連任立委的資格都失去了，因此把開除案給壓下沒讓中常會通過。

在27日參選登記開始後，林為洲卻突然連續兩天對外失聯，甚至也不接記者的電話。巧合的是，當天陪同國民黨台北市長參選人丁守中登記的馬英九，被媒體詢問相關議題時，就語帶玄機地指出，「目前正在努力協調，2天後很快可以有結果」，這也讓外界猜測，馬的說法是否透露國民黨在新竹縣長之爭能以團結收場。

另外，王金平在國民黨全代會後又一次找林為洲詳談，提醒他要注意最近的民調、藍營的整合情況以及要知所進退「沒機會就別逆勢而為」。一名知情人士也表示，林為洲這2天和新竹縣當地的重要人士見面，評估近期多份民調後認為，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩可能會在藍營分裂下獲得勝利，加上楊文科在整合後後勢看漲，因此決定退出新竹縣長的選戰。