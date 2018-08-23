馬英九協調參選人紛爭 吳敦義：與太陽完全沒有關聯

國民黨主席吳敦義23日偕同秘書長曾永權、台北市長參選人丁守中等人，在中央黨部前舉辦中元普渡，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-23 14:29

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九昨天出面協調由於責任區分配而不快的兩名國民黨台北市松山、信義區市議員參選人王鴻薇與徐巧芯，今天媒體詢問國民黨主席吳敦義此事是否引發黨內「太陽之爭」聯想，他回應表示，「完全無關」，並強調馬英九與王鴻薇熟識，徐巧芯又是馬英九辦公室發言人，由馬出面協調此事，「天經地義」、「天衣無縫」，「哪與太陽有關係？完全沒有關聯﹗」

吳敦義還說，自己昨天一整天都在台南市輔選，不知道有這個協調，「他（指馬英九）不是講說，吳主席也是很忙啊﹗他當然不知道（我）昨天從清晨到夜深一整天都在台南輔選」，「昨天如果能協調得很好，也很好，不要因為責任區的關係，起了不好的衝突，當然不好。」

對於媒體追問，協調的事情不是應該黨主席出面？吳敦義說，「亂講﹗什麼一定是主席呢？」這也可以由市黨部主委協調，如果有關係人，「更深了，他協調最合適」，難道鄉鎮市民代表如果有問題，也要叫黨主席到台東、屏東協調？有人適當就近協調，更有效果，為何凡事要找黨主席？黨主席不可能跑台東、花蓮、澎湖去協調，「此乃絕無可能之事也」。

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