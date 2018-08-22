台灣在非最後友邦《路透》：史瓦帝尼恐快轉向中國...

史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王曾於6月訪台，總統蔡英文在總統府以隆重軍禮歡迎。（資料照）

2018-08-22 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲友邦薩爾瓦多與我斷交後，我國邦交國僅剩17個，各界紛紛關注是否還有友邦鬆動，有外媒警告，我國在非洲最後一個邦交國史瓦帝尼，恐很快就會轉向北京。

據《路透》報導，在薩爾瓦多與我國斷交，並與中國建交後的第2天，有中國外交高層指出，盼史瓦帝尼與中國能儘速建立關係，消息人士指出，中非合作論壇峰會將於9月在北京登場，中國持續對史瓦帝尼施壓，要其轉投北京，實現非洲全員到齊的目標。

中國外交部部長助理陳曉東表示，史瓦帝尼與中國沒有外交關係，「原因眾所周知」，他們希望所有非洲國家都能與中國合作，成為中非全家福成員，陳曉東強調：「我相信這不僅僅是中國的目標，也是非洲國家的共同期望，我相信這個目標可以在不久的將來實現。」但他並未透露更詳細的時間與動作。

自今年5月布吉納法索與斷交後，1968年就與我建交的史瓦帝尼成為我國在非洲最後友邦，由於近期中非關係升溫，使我與非洲唯一友邦史瓦帝尼邦誼備受關注，外交部曾表示邦誼穩固；今年4月，蔡英文總統前往史瓦帝尼訪問，6月史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati Ⅲ）也率團到訪台灣，慶祝台史建交50週年。