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神鬼交鋒！國中畢業渣男扮警官騙10女 被通緝改宏碁董座之名繼續騙

僅國中學歷的陳俊穎（陳俊聖）假冒刑警之外，他另有碩士律師、調查官、檢察事務官、政風人員等多種假身分。（警方提供）

僅國中學歷的陳俊穎（陳俊聖）假冒刑警之外，他另有碩士律師、調查官、檢察事務官、政風人員等多種假身分。（警方提供）

2024/03/16 23:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣現年44歲男子陳俊穎（陳俊聖），僅國中畢業（或肄業），竟從2016年起，持偽造的台大、政大碩士學歷，應聘知名企業的經理、法務專員，但他發現騙女人更好賺，謊稱自己是警官、監獄調查官或政風人員，當起「愛情騙徒」向女人騙婚詐財，台中地檢署2020年聲請羈押，台中地院不准，他逃到高雄被通緝，改名與宏碁董事長同名繼續騙，受害女子約10人，幸好他日前已入獄，才中斷他的「神鬼交鋒」犯行。

判決書顯示，陳俊穎於2016年持偽造的政大法律系畢業證，謊稱曾任星巴克經理、好市多副店長，獲聘某公司專案經理，領薪2萬餘元閃辭（判刑3月），於2017年謊稱自己是政大法律系畢業的律師，他當時與第一任妻子尚未離婚，卻持配偶欄空白的假身分證，與花蓮縣1名女子交往逾1年，再以存「結婚基金」騙詞詐得70萬元。

可能他用假名且行蹤不明，被害女子遲至2022年才提告起訴，她還向花蓮地院法官控訴，「我不是第一個受害人」，希望不要輕判，但花蓮地院僅依詐欺罪判刑10月確定。

他犯行曝光之因，2020年1月，台中市警局接獲一名上班女郎來電詢問，是否有「陳翔祤」的二線三星警官？她說，此人與她交往，卻以承辦中打（中部打擊犯罪中心）的伙食缺錢、要包「長官奠儀」為由，陸續借3萬餘元，她心想「當警官怎麼那麼窮？」而致電查證，中市警局轉告中打，中打同年2月抓到他，還發現另有2名女被害人。

調查指出，有三段婚姻的陳男，假冒台中市政府政風室公務員，以買結婚新房為由，向一女詐得42萬元，另外，他用前妻子手機，傳淫穢恐嚇訊息給另一女子，台中地檢署聲請羈押，台中地院不准，中檢2020年底一口氣起訴8項罪名，他卻棄保逃到高雄市被通緝，改名「陳俊聖」（與宏碁董事長兼執行長同名）繼續騙女人。

刑事局南部打擊犯罪中心（南打）2022年抓到他，懷疑他又騙8名女子，得款逾300萬元，部分犯行，屏東地院去年至今年1月陸續判決（含民事），他假冒「刑警陳俊翔」、「監獄調查官」等假身分，幾乎同時與許、林、周、楊姓4名女子交往，甚至與周女論及婚嫁，共詐得4女159萬餘元，屏東地院判刑1年2月確定。

中檢另於2022年，起訴指控他從2018年起，陸續向3名女子，各行騙91萬、274萬元與51萬元，高等法院台中分院今年1月判決，他被控行騙其中1女（51萬元）無罪，騙另外2女部分，依詐欺罪判刑2年10月確定，他已經入獄服刑中。

陳俊穎（陳俊聖），自拍穿二線三星警官制服照片，向女子詐財騙婚。（警方提供）

陳俊穎（陳俊聖），自拍穿二線三星警官制服照片，向女子詐財騙婚。（警方提供）

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