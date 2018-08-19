賴清德率政院團隊 參拜竹北天后宮

行政院長賴清德（前左3）今天早上率領政院團隊參拜竹北天后宮。（記者黃美珠攝）

2018-08-19 13:18

［記者黃美珠／竹北報導］行政院長賴清德今天早上結束竹北新月沙灣水環境前瞻基礎建設工程的執行情形視察後，隨即率領政院團隊轉往竹北市天后宮參拜。

賴清德對著所有天后宮的信眾說，他參拜時跟媽祖請求3件事情，一是台灣國泰民安風調雨順，二求新竹縣不論竹北市或是各鄉鎮都能平安順利。三求所有善男信女都闔家平安大賺錢。

他說，他跟新竹縣很「深緣」，除了跟立委邱泰源、林為洲、或是圓山大飯店董事長張學舜於公於私都很有私交，還跟竹北市長何淦銘是國中同學等。

竹北市長何淦銘則告訴所有在場者，自從賴揆上任以來，已經補助了竹北市7億多元的建設經費。

賴清德則代替人在國外的小英總統跟所有鄉親問好，請大家年底繼續給予支持。

他說，小英總統這2年來執政為台灣真的做了很多的事情，而他所領導的行政院就是負責執行的單位。

首先小英總統是用前瞻建設彌補投資不足、推動5+2產業創新幫忙年輕人創業、且推動新南向政策，帶動經濟進步，讓「雞蛋」不用都只是放在同一藍（中國）內。

賴清德說，因為新南向政策，東南亞來台灣觀光的人數比過去多21%，外國觀光客來台1年超過1000萬人次。

他說，前總統馬英九最後1任時，來台的觀光客是1043萬人次，前年小英就任首年有1069萬人次，去年有1073萬人次，年年都在成長，這就是因為東南亞、日韓來台觀光客增加所致。這也是讓台灣的企業可以有立足台灣布局全球的機會。

而行政院為了落實經濟發展，分別執行了加薪、減稅等政策，其中前者從替公務人員加薪開始到最近又研擬提高勞工基本薪資和時薪。使得1個年薪40萬5000元的人不用繳稅，等於月入3萬，年薪13.5個月免繳稅。

所以他說，鄉親如果對民進黨的執政還有其他的要求，他們會用心繼續打拚，但是這2年在小英總統的帶領，民進黨沒有辜負大家的期待，他則會繼續關心新竹縣未來的發展。